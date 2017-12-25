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Aylık iş gücü maliyeti ortalama 3 bin 991 lira

Türkiye'de geçen yıl aylık ortalama iş gücü maliyeti 3 bin 991 lira olarak hesaplandı. İş gücü maliyetinin en yüksek olduğu sektör, finans ve sigorta faaliyetleri olarak belirlendi.

Aylık iş gücü maliyeti ortalama 3 bin 991 lira

Türkiye'de geçen yıl aylık ortalama iş gücü maliyeti 3 bin 991 lira olarak hesaplandı. İş gücü maliyetinin en yüksek olduğu sektör, finans ve sigorta faaliyetleri olarak belirlendi.

25 Aralık 2017 Pazartesi 11:13
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Aylık iş gücü maliyeti ortalama 3 bin 991 lira
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Türkiye'de geçen yıl aylık ortalama iş gücü maliyeti 3 bin 991 lira olarak gerçekleşirken, iş gücü maliyetinin en yüksek olduğu sektör finans ve sigorta faaliyetleri olarak belirlendi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2016 yılına ilişkin "İş Gücü Maliyeti İstatistikleri"ni açıkladı.

Ülkede istihdam edilenlerin işverene toplam maliyetini ve bu maliyet unsurlarının toplam içindeki dağılımını ortaya koymak amacıyla yapılan İş Gücü Maliyeti Araştırması sonuçlarına göre, 2016 yılında aylık ortalama iş gücü maliyeti 3 bin 991 lira olarak gerçekleşti. Bu değer, 2012 yılında 2 bin 680 lira olarak hesaplanmıştı.

Finans ve sigorta faaliyetleri sektörü, 8 bin 5 lira ile aylık ortalama iş gücü maliyetinin en yüksek olduğu sektör olarak belirlendi. Bu sektörü, 7 bin 538 lira ile bilgi ve iletişim, 6 bin 87 lira ile elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörleri izledi.

Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri sektörü ise 2 bin 963 lira ile aylık ortalama iş gücü maliyetinin en düşük olduğu sektör olarak kayıtlara geçti. Bu sektörü 2 bin 992 lira ile inşaat, 3 bin 283 lira ile idari ve destek hizmet faaliyetleri sektörleri takip etti.

Brüt kazancın payı yüzde 82,9

Brüt kazancın iş gücü maliyeti içindeki payı yüzde 82,9 oldu. Brüt kazancı, yüzde 16,7 ile sosyal güvenlik ödemeleri takip ederken, diğer iş gücü maliyetlerinin payı yüzde 0,4 olarak gerçekleşti.

Çalışılan süreler için yapılan ödemeler, yüzde 83,7'lik oranla kazanç bileşenleri içinde en büyük paya sahip oldu. Çalışılmayan süreler için yapılan ödemelerin payı yüzde 10,2 olarak gerçekleşirken, düzensiz ödemeler kazançtan yüzde 3,9 pay aldı. Ayni ödemelerin kazanç içindeki payı yüzde 2,2 iken, tasarruf sandıklarına yapılan ödemelerin payı yüzde 0,05 oldu.

Sosyal güvenlik ödemeleri içinde en büyük payı yüzde 84,1 ile zorunlu sosyal güvenlik ödemeleri alırken, gönüllü sosyal güvenlik ödemelerinin oranı yüzde 1 oldu. Kıdem ve ihbar tazminatı ödemelerinin oranı yüzde 14, diğer sosyal güvenlik ödemelerinin oranı ise yüzde 0,9 olarak gerçekleşti.

Araştırma AB ülkeleriyle aynı anda yapılıyor

İş gücü maliyeti araştırmasıyla, Türkiye'de istihdam edilenlerin işverene toplam maliyetini ve bu maliyet unsurlarının payını belirlemek, iş gücü maliyeti ve ayrıntısına duyulan veri ihtiyacını karşılamak, uluslararası standartlarda ve ülke koşullarına uygun veri derlemek amaçlanıyor.

Söz konusu araştırma, 2004 yılından bu yana 4 yıllık periyotlarla Avrupa Birliği ülkeleri ile eş zamanlı olarak yapılıyor.

AA

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