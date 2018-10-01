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Ayakkabı sektöründen 'yarı kapasite'ye rağmen 164 ülkeye ihracat

Türkiye Umum Ayakkabıcılar Federasyonu Başkanı Aydan, "Sektörün yıllık 500 milyon çift üretim kapasitesi var. Ayakkabı sektörü ocak-temmuz döneminde 166 milyon dolar dış ticaret fazlası verdi ve ihracat yapılan ülke sayısı 164'e ulaştı." dedi.

Ayakkabı sektöründen 'yarı kapasite'ye rağmen 164 ülkeye ihracat

Türkiye Umum Ayakkabıcılar Federasyonu Başkanı Aydan, "Sektörün yıllık 500 milyon çift üretim kapasitesi var. Ayakkabı sektörü ocak-temmuz döneminde 166 milyon dolar dış ticaret fazlası verdi ve ihracat yapılan ülke sayısı 164'e ulaştı." dedi.

01 Ekim 2018 Pazartesi 14:04
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Ayakkabı sektöründen 'yarı kapasite'ye rağmen 164 ülkeye ihracat

Türkiye Umum Ayakkabıcılar Federasyonu Başkanı Ahmet Aydan, ayakkabı sektörünün, yıllık üretim kapasitesinin yarısını kullanabiliyor olmasına, döviz kurundaki artışa ve son günlerde konkordato ilan eden firmalara rağmen ocak-temmuz döneminde 166 milyon dolar dış ticaret fazlası verdiğini, ihracat yapılan ülke sayısının da 164'e çıktığını belirtti.

Aydan, Türk ayakkabı sektörünün mevcut durumunu değerlendirdi.

Ayakkabı ithalatına yönelik olarak 10 Ağustos 2014'te ek vergi uygulamasının yürürlüğe girdiğini söyleyen Aydan, düzenlemenin ardından sektörün yukarı yönlü ivme yakaladığını ifade etti.

Bu önlemin Türk ayakkabı sektörünün pazarda söz sahibi olmasını sağladığına işaret eden Aydan, şöyle konuştu:

"Ayakkabı sektörünün yıllık 500 milyon çift üretim kapasitesi var ancak bunun sadece yarısı kullanılabiliyor. Döviz kurundaki artışa ve son günlerde konkordato ilan eden firmalara rağmen, Türk ayakkabı sektörü ocak-temmuz döneminde 166 milyon dolar dış ticaret fazlası verdi ve ihracat yapılan ülke sayısı 2008'de 137 iken, temmuz itibarıyla 164'e ulaştı. Bu yılın ocak-temmuz döneminde 569 milyon dolarlık gelir elde eden sektör, ithalata yaklaşık 403 milyon dolar fark attı."

Ayakkabı üretiminde kullanılan 18 maddeden 15'inin ithal olduğunu anlatan Aydan, döviz kurundaki artış nedeniyle ham madde fiyatlarının yükseldiğini ve bunun da sektöre büyük yük getirdiğini söyledi.

Son günlerde ayakkabı sektöründe faaliyet gösteren bazı firmaların konkordato ilan etmesinden en çok küçük esnafın olumsuz etkilendiğine dikkati çeken Aydan, onların mağdur edilmemesi gerektiğini belirtti. Küçük esnafın, büyük firmalara yaptığı ayakkabıların bedelini 1 yıl sonra çekle tahsil ettiğini aktaran Aydan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Burada önemli olan, çek ne zaman kesilmiş ve o tarihte dolar ne kadardı? Ham madde alınan tarih ile mal satılan tarih arasındaki kur farkını, küçük esnaf çekiyor. Daha önce stokçuların verdiği fiyatlarla şu andaki fiyatlar çok değişken. Malı, döviz kurunu belli bir noktada sabitleyerek alalım ki hem imalatçı üretimini yapsın hem de malzemeci parasını kazansın. Bu döngüyü sağlayabilmek için de mutlaka döviz kurunda bir sabitleme getirilmesi gerekiyor ki imalatın önünü açabilelim. Eğer denetim yapılırsa, bunlara fırsat verilmeyecektir. Çünkü çoğu ham maddeci bu işi fırsata çevirmiştir, bu fırsatı yok etmemiz devletimizin desteğiyle mümkün olacaktır."

Sektörün, şu anda zor günler geçirdiğini ancak hükümetin alacağı tedbirlerle durumun üstesinden geleceklerini ifade eden Aydan, dış ticarete verilen desteklerle ayakkabı ihracat tutarını 2018 sonu itibarıyla 800 milyon dolar seviyesine taşımayı hedeflediklerini kaydetti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Umum Ayakkabıcılar FederasyonuAyakkabı SektörüAhmet Aydan
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