Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 30°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
96924
ALTIN
191.851
DOLAR
4.8929
STERLİN
6.4348
EURO
5.7426
Kürşat Zengin “Kalbim” Diyerek Tüm Kalplere Dokundu 
Kürşat Zengin “Kalbim” Diyerek Tüm Kalplere...
VAR'ın tanıtım toplantısı yarın yapılacak
VAR'ın tanıtım toplantısı yarın yapılacak
Beşiktaş'ta yeni transferler imzalıyor
Beşiktaş'ta yeni transferler imzalıyor
İran'dan ABD'ye 'nükleer anlaşmaya dönme' şartı
İran'dan ABD'ye 'nükleer anlaşmaya dönme'...
Çin yer gözlem uydusu fırlattı
Çin yer gözlem uydusu fırlattı

Avrupa Komisyonundan TANAP’a 5 milyon avro hibe

Avrupa Komisyonunun enerji projelerini destekleyen CEF Energy programından TANAP'a 5 milyon avro hibe sağlandı.

Avrupa Komisyonundan TANAP’a 5 milyon avro hibe

Avrupa Komisyonunun enerji projelerini destekleyen CEF Energy programından TANAP'a 5 milyon avro hibe sağlandı.

31 Temmuz 2018 Salı 10:35
12 Okunma
Avrupa Komisyonundan TANAP’a 5 milyon avro hibe

ANKARA

Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattına (TANAP), Avrupa Komisyonunun enerji projelerini destekleyen CEF Energy programından 5 milyon avro hibe sağlandığı bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamada, TANAP'ın Azerbaycan doğalgazını Avrupa’ya taşıyacak Güney Gaz Koridoru’nun en önemli halkasını oluşturduğu belirtildi.

Avrupa Birliği ülkelerinin, CEF Energy programı kapsamında Avrupa'daki enerji alt yapı projelerine destek sağlamayı kabul ettiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Avrupa Birliği ülkeleri, alt yapı projelerine toplamda 48,4 milyon avro yatırım yapma kararı aldı. TANAP da programın ilk teklif çağrısı kapsamında finansal destek için seçilen iki doğalgaz projesinden biri oldu. Kararın uygulamaya girmesinin ardından Avrupa Komisyonu TANAP’a 'Katodik Koruma Tasarımı Uygulamasının Mühendislik ve Modifikasyon Çalışmalarının Takibi ve Doğrulama İşler'i için 5 milyon avro finansal destek verdi. Bu hibeyle birlikte TANAP kapsamındaki çeşitli faaliyetler için 2014'ten bu yana AB programlarından sağlanan hibelerin toplam tutarı 15 milyon avroyu aşmış bulunuyor."

Toplam uzunluğu bin 850 kilometre olan TANAP, Türkiye-Gürcistan sınırında Ardahan'dan başlayarak 20 il ve 67 ilçeden geçiyor.

Yıllık toplam kapasitesi 16 milyar metreküp olan proje ile 10 milyar metreküp doğalgaz Avrupa'ya, 6 milyar metreküp ise Türkiye'ye taşınacak.

Projenin Eskişehir'e kalan olan ve Türkiye'ye gaz sağlayacak ilk kısmı tamamlandı ve ticari gaz akışı haziranda başladı.

Yatırım bedeli 8 milyar dolar olan TANAP'ta Güney Gaz Koridoru'nun yüzde 51, BOTAŞ'ın yüzde 30, BP'nin yüzde 12 ve SOCAR Türkiye'nin yüzde 7'lik hissesi bulunuyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Avrupa KomisyonuTANAPCEF Energy
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İhracat rakamları açıklandı
İhracat rakamları açıklandı
Turizm geliri yüzde 30 arttı
Turizm geliri yüzde 30 arttı
Şeker kotaları belirlendi
Şeker kotaları belirlendi
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları 
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları 
Vergi daireleri yarın saat 23.59'a kadar açık olacak
Vergi daireleri yarın saat 23.59'a kadar açık olacak
Bankacılık sektörü aktif büyüklüğü 3,7 trilyon lira oldu
Bankacılık sektörü aktif büyüklüğü 3,7 trilyon lira oldu
Genç çiftçiler devlet desteğiyle hayallerine kavuşuyor
Genç çiftçiler devlet desteğiyle hayallerine kavuşuyor
Enerji yatırımlarına yerli kaynak damgası
Enerji yatırımlarına yerli kaynak damgası
"Ticaret savaşlarının bize faydası olacak"
"Ticaret savaşlarının bize faydası olacak"

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ