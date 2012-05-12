Avrupa borsalarında belirsizlik

Avrupa borsaları, haftnanın son işlem günün karışık bir seyirle kapadı.
Kapanışta, Londra Borsası'nda FTSE 100 Endeksi yüzde 0,57 değer kazanarak 5.575,52 puan, Frankfurt Borsası'nda DAX Endeksi yüzde 0,95 artarak 6.579,93 puan, Milano Borsası'nda FTSE MIB Endeksi yüzde 0,29 yükselerek 14.045,35 puan, Atina Borsası'nda AEX Endeksi yüzde 0,77 artışla 305,28 puandan günü tamamladı.
Paris Borsası'nda CAC 40 Endeksi yüzde 0,01 düşüşle 3.129,77 puana, Madrid Borsası'nda IBEX 35 Endeksi de yüzde 0,71 değer kaybederek 6.995,60 puana geriledi.
AA