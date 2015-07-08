Avrupa borsaları yükseldi, Asya ise düştü

İSTANBUL - Açılışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,1 artışla 373,25 puan, Londra'da FTSE-100 endeksi yüzde 0,2 değer kazanarak 6.441,73 puan oldu.

Frankfurt'ta DAX endeksi yüzde 0,3 kazanımla 10.706,96 puana, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,5 primle 21.052,18 puana, Paris'te CAC 40 endeksi yüzde 0,2 artarak 4.612,14 puana, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,3 değer kazanarak 10.374,70 puana yükseldi.

Asya borsaları sert düştü

Asya borsalarında dünkü karışık seyrin ardından, bugün Çin liderliğinde sert düşüş yaşandı.

Son zamanlarda düşüş trendinde bulunan Çin'de Şanghay bileşik endeksi, bugün de gerilemesini sürdürdü. Günlük kaybı yüzde 6,1'i bulan endeks, 3.421,53 puanla 16 Mart 2015'ten bu yana en düşük seviyeyi gördü. Şanghay bileşik endeksi şu dakikalarda ise yüzde 6,0 düşüşle 3502,63 puanda bulunuyor.

Japonya'da bugün açıklanan verilere göre, mayıs ayında cari işlemler fazlası 1,9 trilyon yenle 2007'den bu yana en yüksek seviyeye işaret etti. Söz konusu veriye ilişkin piyasa beklentisi 1,6 trilyon yen düzeyinde bulunuyordu.

Açıklanan veri sonrasında yen dolar karşısında güçlenirken, bu durumun teknoloji şirketi hisselerine satış getirmesiyle Nikkei endeksi sert düştü. Endeks, günü yüzde 3,1'lik değer kaybıyla 19.737,64 puandan kapattı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,7 gerilemeyle 121,715 seviyelerinden işlem görüyor.

Güney Kore'de Kospi endeksi, günü yüzde 1,2 azalışla 2.016,21 puandan sonlandırırken, Hindistan'da Sensex endeksi de yüzde 1,7 düşüşle 27.686,78 puana indi.

Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise 23.430,79 puanla 7 Ocak'tan bu yana gördüğü en düşük seviyeye gerilemesinin ardından, şu dakikalarda yüzde 5,9 kayıpla 23.498,09 puanda seyrediyor.