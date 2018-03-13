Avro/TL tarihi zirvesini gördü

İSTANBUL - Hazine'nin bugün düzenleyeceği tahvil ihalesi öncesinde avro/TL 4,7607 ile tarihi zirvesini, dolar/TL de 3,8632 ile yaklaşık 3 ayın en yüksek seviyesini gördü.

Hazine'nin düzenleyeceği tahvil ihalesi öncesi tahvil faizlerinin yükselmesi TL üzerinde baskı yaratırken, 10 yılık tahvil faizleri 29 Kasım 2017'den bu yana en yüksek seviyesi olan yüzde 12,76'ya kadar çıktı. Tahvil faizlerindeki artıştan olumsuz etkilenen dolar/TL 3,8632 ile 18 Aralık 2017 tarihinden bu yana en yüksek seviyesini gördü. Avro/TL ise 4,7607 ile tarihi zirvesine çıktı.

Dolar/TL, saat 11.20 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artışla 3,8610 seviyesinden işlem görürken, avro/TL yüzde 0,4 değer kazanarak 4,7596'dan, sterlin/TL de yüzde 0,4 yükselişle 5,3650'den alıcı buluyor.

Analistler, bugün yurt içinde Hazine'nin düzenleyeceği 5 yıllık tahvil ihalesi, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak enflasyon verisi ile siyasi gelişmelerin kurların yönü üzerinde etkili olacağını belirterek, teknik açıdan dolar/TL'nin 3,8880 seviyesinin direnç, 3,8250'nin destek konumunda olduğunu kaydetti.