Avrodan çıkış başlarsa herkese bulaşır

06 Haziran 2012 Çarşamba 14:07
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İSTANBUL - Merkez Bankası BaşkanıErdem Başçı, Dünya Ekonomi Forumu kapsamında düzenlenen ''Eurozone Bulmacasını Çözmek'' başlıklı oturumda yaptığı konuşmada, Eurozone'un format değiştirmesi gerektiğine dikkati çekti. Başçı, ''Eğer bir ülke avrodan çıkarsa, o zaman başka ülkelerin de avrodan çıkma ihtimali olabilir demektir. Biz dışardakiler zaten dışarıdayız, içeride değiliz. Bizim açımızdan böyle bir çıkma durumu olmaz, ama AB içerisinde bir bulaşma etkisi olabilir'' dedi.
Maastrich kriterlerinin Eurozone için doğru tasarlandığını ifade eden Başçı, ''Bu kuralların ifası bence sorunlu. Türkiye, özellikle mali açıdan bence çok güzel bir örnek. Bu kurallara uyarsanız, performansınız iyi olur. Problem, kağıt üzerinde yazılı olanın uygulanmamasıdır'' diye konuştu.
AA
Son Güncelleme: 06.06.2012 06:07