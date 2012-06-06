Avrodan çıkış başlarsa herkese bulaşır

İSTANBUL -

Merkez Bankası Başkanı

Erdem Başçı

,

Dünya Ekonomi Forumu

kapsamında düzenlenen ''Eurozone Bulmacasını Çözmek'' başlıklı oturumda yaptığı konuşmada, Eurozone'un format değiştirmesi gerektiğine dikkati çekti. Başçı, ''Eğer bir ülke avrodan çıkarsa, o zaman başka ülkelerin de avrodan çıkma ihtimali olabilir demektir. Biz dışardakiler zaten dışarıdayız, içeride değiliz. Bizim açımızdan böyle bir çıkma durumu olmaz, ama AB içerisinde bir bulaşma etkisi olabilir'' dedi.

