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Avrodan çıkış başlarsa herkese bulaşır

Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı, eğer bir ülke avrodan çıkarsa, o zaman AB içerisindeki başka ülkelerin de avrodan çıkma ihtimalinin olabileceğini belirtti

Avrodan çıkış başlarsa herkese bulaşır

Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı, eğer bir ülke avrodan çıkarsa, o zaman AB içerisindeki başka ülkelerin de avrodan çıkma ihtimalinin olabileceğini belirtti

06 Haziran 2012 Çarşamba 14:07
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Avrodan çıkış başlarsa herkese bulaşır
İSTANBUL - Merkez Bankası BaşkanıErdem BaşçıDünya Ekonomi Forumu kapsamında düzenlenen ''Eurozone Bulmacasını Çözmek'' başlıklı oturumda yaptığı konuşmada, Eurozone'un format değiştirmesi gerektiğine dikkati çekti. Başçı, ''Eğer bir ülke avrodan çıkarsa, o zaman başka ülkelerin de avrodan çıkma ihtimali olabilir demektir. Biz dışardakiler zaten dışarıdayız, içeride değiliz. Bizim açımızdan böyle bir çıkma durumu olmaz, ama AB içerisinde bir bulaşma etkisi olabilir''  dedi.

Maastrich kriterlerinin Eurozone için doğru tasarlandığını ifade eden Başçı, ''Bu kuralların ifası bence sorunlu. Türkiye, özellikle mali açıdan bence çok güzel bir örnek. Bu kurallara uyarsanız, performansınız iyi olur. Problem, kağıt üzerinde yazılı olanın uygulanmamasıdır'' diye konuştu.

AA

Son Güncelleme: 06.06.2012 06:07
Anahtar Kelimeler:
Avro
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