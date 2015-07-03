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Avro Bölgesi'nin borç sorunu Yunanistan'la bitmiyor

Ekonomik büyüklüğü 2014 itibarıyla 10 milyar doların üzerinde olan 132 ülkeden, milli gelirine kıyasla yüksek borçlu ilk 10 ülkeden 6'sı Avro Bölgesi üyesi

Avro Bölgesi'nin borç sorunu Yunanistan'la bitmiyor

Ekonomik büyüklüğü 2014 itibarıyla 10 milyar doların üzerinde olan 132 ülkeden, milli gelirine kıyasla yüksek borçlu ilk 10 ülkeden 6'sı Avro Bölgesi üyesi

03 Temmuz 2015 Cuma 11:33
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Avro Bölgesi'nin borç sorunu Yunanistan'la bitmiyor

İSTANBUL - Yunanistan'ın temerrüde düşmesiyle gündeme gelen Avro Bölgesi üye ülkelerinin borçluluk seviyesi, dünya ülkelerini geride bırakıyor. Yunanistan'ın ardından İtalya, Portekiz, İrlanda, Kıbrıs Rum Kesimi ve Belçika da milli gelirine kıyasla fazla borcu bulunan ülkeler sıralamasında başlarda yer alıyor.

Avrupa'da kreditörleriyle anlaşmaya varamaması sonrasında temerrüde düşen Yunanistan'ın, Avro Bölgesi'nden çıkması ihtimali endişeleri artırırken, bu durumun diğer ülkelere etkisi gündemde üst sıralarda yer alıyor.

Bu durum henüz küresel krizin ardından tam toparlanamayan Avrupa ülkelerinin borçluluk düzeyinin de sorgulanmasına neden olurken, rakamlar durumun ciddiyetini ortaya koyuyor.

AA muhabirinin Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) derlediği verilere göre, geçen yıl itibarıyla ekonomik büyüklüğü 10 milyar doların üzerinde olan 132 ülke arasında, Avro Bölgesi üyeleri milli gelirine kıyasla borç seviyesi bakımından ilk sıralarda yer alıyor.

Ülkelerin borcunun milli gelirlerine oranı sıralamasında ilk 10 ülkenin 6'sını Avro Bölgesi üyeleri oluştururken, bu ülkelerin tamamının borç seviyesi milli gelirinden yüksek düzeyde bulunuyor.

Söz konusu listede milli gelirine kıyasla yüzde 246,4 kamu borcuna sahip olan Japonya birinciliği üstlenirken, bu ülkeyi son dönemde temerrüde düşmesiyle gündemde bulunan Yunanistan yüzde 177,2'lik oranla takip ediyor.

Listenin üçüncü sırasına ise 13,8 milyar dolarla ilk 10 ülke arasında en az milli gelire sahip olan Jamaika, yüzde 140,6'lık borç/milli gelir oranıyla yerleşti. Söz konusu oran Lübnan'da yüzde 134,4 düzeyinde olup, bu sonuç ülkeyi 4'üncülüğe taşıdı.

Yunanistan'ın ardından Avro Bölgesi'nde milli gelire kıyasla borçluluğu en yüksek düzeyde bulunan İtalya, yüzde 132,1'lik borç oranıyla listenin 5'inci sırasında yer alıyor.

Yaklaşık 2,1 trilyon dolarlık ekonomik büyüklüğe sahip İtalya'da söz konusu oranın bu yıl yüzde 133,8'e çıkması beklenirken, ülkenin bu sonuçla listede iki basamak yükselerek 3'üncü sıraya yerleşeceği öngörülüyor.

Borcun milli gelire oranı sıralamasında İtalya'nın ardından yüzde 130,2'yle Portekiz 6'ncı, yüzde 109,5'le İrlanda 7'nci, yüzde 107,1'le Kıbrıs Rum Kesimi 8'inci ve yüzde 105,6'yla Belçika 9'uncu sırada bulunuyor.

AA

Son Güncelleme: 03.07.2015 12:50
Anahtar Kelimeler:
Yunanistanönce Vatan
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