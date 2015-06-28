Avro bölgesinden Yunanistan'a ret

BRÜKSEL



Brüksel’de Avro Bölgesi maliye bakanlarının toplantı sonrası yapılan yazılı açıklamada, "Yunan hükümetinin referanduma gitme yönündeki kararının not edildiği" bildirildi. Açıklamada, "Avro Bölgesi'nin mali istikrarını sağlamak için gereken herşeyi yapmaya hazırız " denildi.



Yazılı açıklamada, Yunan hükümetinin teklifleri reddettiği ve 26 Haziran’da kurtarma programı müzakerelerinin sona erdiği belirtildi.



Yunan bankalarına acil nakit akışının devam edip etmeyeceğini ise bu fonları sağlayan Avrupa Merkez Bankası karar verecek. Banka'nın konuyu görüşmek için toplantı yapacağı belirtildi.



Yunan hükümeti, kreditörlerin Yunanistan’a nakit akışının yeniden sağlanması karşılığında öne sürdüğü koşulları 5 Temmuz'da halk oylamasına sunma kararı almıştı.



Yunanistan’ın salı günü IMF’ye 1,6 milyar avro ödemesi gerekiyor ve yeni kredi gelmediği taktirde Yunanistan’ın Avro Bölgesi'nden çıkma ihtimali var.

