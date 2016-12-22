Avro Bölgesi

’nde kasım ayında

yıllık enflasyon

piyasa beklentisi doğrultusunda yüzde 0,6 yükseldi.

Avrupa İstatistik Ofisinin (Eurostat) açıkladığı nihai verilere göre, 19 üyeli Avro Bölgesi’nde kasım ayında yıllık enflasyon yüzde 0,6 olarak ölçüldü. Yıllık enflasyon, ekim ayında ise yüzde 0,5 yükselmişti. Piyasa beklentisi doğrultusunda gerçekleşen yıllık enflasyon, daha önce yayımlanan öncü veriyi de teyit etti.

Tek Para Birliği’nde kasımda nihai çekirdek enflasyon da beklentileri ve öncü veriyi karşılayarak yıllık yüzde 0,8 arttı.

Avro Bölgesi’ndeki enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, kasımda en fazla yıllık enflasyona en fazla yukarı yönlü etki sırasıyla restoran ve kafeler ile kiralar ve tütünden gelirken, gaz, kalorifer yakıtı ve paket tatiller ise en fazla aşağı yönlü etkiyi yaptı.

6 ülkede negatif yıllık enflasyon belirlendi

28 üyeli Avrupa Birliği’nde (AB) ise yıllık enflasyon ekim ayındaki yüzde 0,5’ten kasımda yüzde 0,6’ya çıktı.

AB’de kasımda 6 ülkede negatif yıllık enflasyon belirlenirken, en düşük yıllık enflasyon oranları eksi 0,8’le Bulgaristan ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nde ölçüldü. AB’de bu dönemde en yüksek yıllık enflasyona sahip ülkeler yüzde 1,7 ile Belçika, yüzde 1,6 ile Çek Cumhuriyeti ve yüzde 1,5’le de Avusturya olarak kaydedildi.

Bir önceki ayla kıyaslandığında AB’de kasım ayında yıllık enflasyon 5 ülkede azalırken, 17 ülkede arttı ve 6 ülkede değişmedi.

AA