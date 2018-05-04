Avro Bölgesi'nde ekonomik faaliyet hız kesti

Avro Bölgesi’nde nisan ayı nihai bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), 55,1 puana geriledi.

Ekonomi araştırma kuruluşu IHS Markit Economics'in nihai verilerine göre, mart ayında 55,2 olan Avro Bölgesi bileşik PMI, nisan ayında hafif azalışla 55,1 puan seviyesinde gerçekleşerek son 15 ayın en düşük seviyesini gördü.

Nisan ayı PMI verisi, daha önceki bildirimde açıklanan 55,2 seviyesinden revize edildi.

Avro Bölgesi’nde nisan ayı nihai hizmet sektörü PMI ise 54,9 puandan 54,7 puana geriledi. Hizmet sektörü PMI ise öncü bildirimde 55 puan olarak açıklanmıştı.

Piyasaların ve Avrupa Merkez Bankasının (ECB) yakından takip ettiği veriler, bölge ekonomisindeki genişlemenin, yılın başındakine kıyasla daha zayıf hızda olmakla birlikte nisan ayında da devam ettiğine işaret etti.

Şirketlerle gerçekleştirilen ankete dayanan PMI verisi, Avro Bölgesi ekonomisinin durumuna ve büyümesine ilişkin önemli bir gösterge olarak kabul edilirken, endekste 50 puanın üzeri ekonomik genişleme olarak görülüyor.