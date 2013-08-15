Avro bölgesi durgunluktan çıktı

İSTANBUL



Avro Bölgesi ve AB, 2013 yılının 2.çeyreğinde, önceki çeyreğe göre yüzde 0,3 büyüdü. Ekonomistlerin beklentisi büyümenin yüzde 0,2 olacağı yönündeydi.



2011 yılının son çeyreğindeki yüzde 0,3'lük daralmayla birlikte 6 çeyrektir küçülen Avro Bölgesi 2013 yılının 2. çeyreğinde büyümeye geçerek durgunluktan çıktı.



Avro Bölgesi ekonomisi geçen yılın 4. çeyreğinde yüzde 0,6 ve 3. çeyreğinde yüzde 0,1 küçülmüştü. AB ise bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,1, geçen yılın 4.çeyreğinde yüzde 0,5 küçülürken, 3. çeyrekte büyümede değişim yaşanmamıştı.



AB istatistik kurumu Eurostat'ın verilerine göre 2. çeyrekte, bir önceki yılın aynı dönemine göre Avro Bölgesi yüzde 0,7 ve AB yüzde 0,2 daraldı.



Yılın ilk çeyreğinde buyüme oranında değişim yaşamayan Avro Bölgesi'nin en büyük ekonomisi Almanya, ikinci çeyrekte önceki çeyreğe göre yüzde 0,7 ile beklentilerin biraz üzerinde büyüdü. Yıllık bazda Almanya'nın 2.çeyrek büyümesi ise yüzde 0,5 olarak gerçekleşti.



İlk çeyrekte yüzde 0,2 daralan bölgenin ikinci büyük ekonomisi Fransa 2. çeyrekte önceki çeyreğe göre yüzde 0,5 büyürken, yıllık bazda büyüme oranı yüzde 0,3 olarak gerçekleşti.



Avrupa'nın sorunlu ülkelerinden İspanya 2. çeyrekte yüzde 0,1 daralırken, Portekiz yüzde 1,1 büyüdü. Aynı dönemde yıllık bazda İspanya yüzde 1,7, Portekiz yüzde 2 oranında küçüldü.



Yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,6 daralan İtalya ekonomisi ise 2. çeyrekte yüzde 0,2, yıllık bazda ise yüzde 2 oranında küçüldü.



TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer: Büyüme artacak



Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Denizli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Özer, Avro Bölgesi'nin yüzde 0,3 oranında büyümeye başladığını, bunun eylülde yapılacak Almanya'daki seçimlerin ardından daha artacağını belirtti.









AA