'Avrasya Tüneli'nde araç geçiş garantisini yıl sonunda yakalarız'

Yapı Merkezi İnşaat ve Sanayi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Başar Arıoğlu, Avrasya Tüneli hizmete açıldığında günlük 20 bin araç geçişi gerçekleşirken, bugün sayının 50 binin üzerine çıktığını belirterek, "Yıl sonuna kadar günlük 68 bin 500 araçlık geçiş garanti rakamlarına ulaşacağımıza inanıyoruz. Hatta en geç 2020'de Avrasya Tüneli garanti ödemesi almak yerine devlete para öder hale gelecek." dedi.

Arıoğlu, yaptığı açıklamada, Yapı Merkezi olarak tramvay, metro, demiryolları ve demiryollarıyla ilgili istasyon, tamir bakım atölyesi gibi işlerle uğraştıklarını, cirolarının yüzde 85'ini yurt dışındaki projelerden elde ettiklerini söyledi.

Demiryollarının ülkenin can damarı olduğuna işaret eden Arıoğlu, bu alandaki çalışmalarla mesafelerin sıfırlandığını dile getirdi.

Arıoğlu, Avrupa ile Ortadoğu arasında en hızlı ve ucuz taşımanın demiryoluyla sağlanabileceğinin altını çizerek, bu bölgede oluşacak hareketlilikten faydalanmak gerektiğini bildirdi.

Tanzanya, Etiyopya, Senegal, Katar, Suudi Arabistan, Cezayir, Fas gibi ülkelerde devam eden projelerinin bulunduğunu anlatan Arıoğlu, buralardaki çalışmalarının demiryolu sektörüne yönelik olduğunu vurguladı.

İstanbul metrosunun ilk kısmının yapımında inşaat işlerinden sorumlu olduklarını anımsatan Arıoğlu, Ankara-Konya Yüksek Hızlı Tren hattında ise elektrifikasyon ve sinyalizasyon işlerini tek başına yapan ilk Türk şirket olduklarını ifade etti.

Arıoğlu, 1980'li yıllarda Türk firmaların sadece inşaat yaptığını, yabancı ortakların ise elektrifikasyon ve sinyalizasyon işlerini gerçekleştirdiklerini ancak bugün bu işlerin de kendileri tarafından tamamlandığını belirtti.

Türkiye'de hayata geçirdikleri projeleri, yurt dışındaki ihalelere girerken referans gösterdiklerini aktaran Arıoğlu, demiryolunun her aşamasını yapabilmelerinin, yurt dışında rekabet güçlerini artırdığını söyledi.

"Yıl sonunda garantiyi yakalarız"

Arıoğlu, Türkiye'de yaptıkları en önemli projelerden birinin de Avrasya Tüneli olduğunu hatırlatarak, tünelden geçen araç sayısının her geçen gün arttığını bildirdi.

Avrasya Tüneli ilk hizmete açıldığında günlük 20 bin araç geçişinin gerçekleştiğine dikkati çeken Arıoğlu, şöyle devam etti:

"Tünelden araç geçişi her geçen gün artıyor. Bugün günlük araç geçişi 50 binin üzerinde seyrediyor. Bu yıl sonuna kadar günlük 68 bin 500 geçiş garanti rakamlarına ulaşacağımıza inanıyoruz. Bu sene olmazsa bile gelecek sene mutlaka garantiyi dolduracağız. Hatta en geç 2020'de devlete bir miktar para öder hale geleceğiz."

Arıoğlu, Avrasya Tüneli'nde araçların 51'inin Avrupa yakasından Anadolu'ya, yüzde 49'nun ise Anadolu yakasından Avrupa'ya geçiş yaptığına işaret ederek, "Avrasya Tüneli'nin bulunduğu güzergahın en kısa yolu olduğu, ilgili navigasyon uygulamalarında da açıkça gözükmektedir." diye konuştu.

"Köprü geçişinde bariyer sistemini kullanacağız"

Arıoğlu, 2 bin 23 metre ile dünyanın en büyük orta açıklığına sahip olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün yapımına da devam ettiklerini söyledi.

Köprünün resmi yapım süresinin 66 ay olduğunu hatırlatan Arıoğlu, bu süreyi kısalttıklarını ve 18 Mart 2022'de köprüsünün hizmete sunulmasını hedeflendiklerini bildirdi.

Yap-işlet-devret modelinde projelerin erken bitirilmesinin firma açısından iyi olduğunu anlatan Arıoğlu, "Köprünün yapım sürecine ilişkin önümüzde herhangi bir engel yok. Engeller konusunda Karayolları Genel Müdürlüğümüz gerekli tüm izinleri almamız için çalışıyor ve önümüzü açıyor." ifadesini kullandı.

Arıoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü hizmete girdiğinde buradan daha çok tır ve otobüs gibi büyük araçların geçişinin olacağına işaret ederek, kaçak geçişlerin önüne geçmek için ilk aşamada bariyer sistemi düşündüklerini söyledi.

Köprüde hem Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) hem de Otomatik Geçiş Sistemi'nin (OGS) bulunacağını dile getiren Arıoğlu, ilerleyen süreçte bariyerlerin kaldırılarak serbest geçişe imkan sağlanabileceğini kaydetti.

"Dünyanın ilk 100 müteahhitlik firması arasındayız"

Yapı Merkezi İnşaat ve Sanayi AŞ Genel Müdürü Özge Arıoğlu da Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Projesi'nde Yerköy-Sivas arası hızlı tren üst yapı inşaatını üstlendiklerini anımsatarak, söz konusu hattın saatte 300 kilometre hıza göre yapıldığını bildirdi.

Arıoğlu, ABD'li ENR Dergisi tarafından dünyanın en büyük 250 uluslararası müteahhitlik firmasını belirlemek üzere yapılan araştırmada Yapı Merkezi İnşaat ve Sanayi AŞ'nin raylı ulaşım sistemleri alanında dokuzuncu sırada yer aldığına dikkati çekerek, Yapı Merkezi olarak dünya çapında genel listede de ilk 100 arasında yer almanın kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi.