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Avokado üretimi talebe yetmiyor

Alanya'da üreticiler, arzdaki artışa rağmen talebe yetişemiyor.

Avokado üretimi talebe yetmiyor

Alanya'da üreticiler, arzdaki artışa rağmen talebe yetişemiyor.

07 Mayıs 2017 Pazar 12:14
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Avokado üretimi talebe yetmiyor

Türkiye'nin avokado ihtiyacının yüzde 80'ini karşılayan Alanya'da üreticiler, arzdaki artışa rağmen talebe yetişemiyor.

Türkiye'nin avokado ihtiyacının yüzde 80'ini karşılayan Alanya'da üreticiler, arzdaki artışa rağmen talebe yetişemiyor. Artan tüketim ve hasadın bitmesi nedeniyle avokadonun fiyatı 6 lirayı buluyor.

Alanya Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Mehmet Rüzgar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üreticilerde avokadoya ilginin her geçen gün artığını söyledi.

İlginin artmasının avokadonun bilinirliğinin artmasıyla ilgili olduğunu dile getiren Rüzgar, ilçede 2013 yılında 10 bin civarında ağaç ve 524 dekar alanda üretim yapıldığını kaydederek, "Şu an için 3 bin dekar alanda bin 700 üreticimiz ve 32 bin 860 ağacımız var. Yıllık 700-800 ton üretim söz konusu. Her yıl avokado üretimimiz yüzde 15 artıyor. Buna rağmen tüketime ürün yetiştirilemiyor." dedi.

"Hızlı şekilde avokado bahçeleri kurmamız gerekiyor"

Alanya Ziraat Odası Başkanı Turgut Musluoğlu, tüketicilerin daha önce rağbet etmediği avokadonun artık talep görmeye başladığını belirtti. 

Avokadonun kiloyla değil taneyle satıldığını hatırlatan Musluoğlu, geçen yıl 22 bin avokado fidanını toprakla buluşturduklarını belirtti.

Bu yıl talebin arttığını kaydeden Musluoğlu,"Daha fazla avokado fidanı talebi var. 30-40 bin olsa toprakla buluşur. Ağustos, eylül ayında da bu kadar fidanın dikileceğini tahmin ediyorum. 80 milyon nüfus ve gelen turisti de eklerseniz ve herkes bir tane tüketirse 100 milyon avokado demektir ki bu çok büyük açığımız var demektir. Bunu şu haliyle karşılayamıyoruz. Herkese de bu anlamda avokado ekmeyi tavsiye ediyorum. Bence hızlı şekilde avokado bahçeleri kurmamız gerekiyor." diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
AvokadoTürkiye Avokado
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