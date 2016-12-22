Armada Alışveriş Merkezi

ile

Panora Alışveriş Merkezi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

'ın Türk lirası kullanılması yönündeki çağrısına destek vermek amacıyla

kira sözleşmelerini

Türk lirasına dönüştürme kararı aldı.

Söğütözü İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı ve Panora AVM'nin ortaklarından Rifat Hisarcıklıoğlu, yaptığı açıklamada, Erdoğan'ın AVM kiralarının döviz yerine Türk lirası ile yapılması çağrısına kayıtsız kalmadıklarını ifade etti. Hisarcıklıoğlu, "Dövizdeki hareketliliğe karşı her zaman kiracılarının yanında olmayı ilke olarak benimseyen Armada Alışveriş Merkezi yatırımcısı olarak dolar ve avro bazında yapılmış kira sözleşmeleri isteyen kiracılarımız için Türk lirasına çevrilecektir. Ortak alanda ise Perakende Yönetmeliği'ne uygun olarak Türk lirasında faturalandırma yapılmaktadır." ifadelerine yer verdi.

Panora Gayrimenkul Yatırım Ortaklığından yapılan açıklamada ise şirketin iş ortağı olarak gördüğü Panora AVM bünyesinde faaliyet gösteren perakende işletmeleri ile yatırımcılarının menfaatlerini ortak noktada buluşturma çabası içinde olduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"2009 yılı ocak ayından beri süregelen tavan kur uygulamasına rağmen, son dönemde döviz kurlarında meydana gelen yukarı yönlü sert hareketlilik sebebiyle dileyen iş ortaklarımızla döviz bazlı kira sözleşmelerini Türk lirası bazlı olarak düzenleme uygulamasına geçileceğini bildiririz."

AA