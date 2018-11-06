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Av sezonu balıkçıları mutlu ediyor

1 Eylül'de "Vira bismillah" diyerek denize açılan Karadenizli balıkçılar, geride kalan iki aylık av sezonunda yaşanan balık bolluğundan memnun kaldı.

Av sezonu balıkçıları mutlu ediyor

1 Eylül'de "Vira bismillah" diyerek denize açılan Karadenizli balıkçılar, geride kalan iki aylık av sezonunda yaşanan balık bolluğundan memnun kaldı.

06 Kasım 2018 Salı 18:22
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Av sezonu balıkçıları mutlu ediyor

SİNOP

1 Eylül'de "Vira bismillah" diyerek denize açılan Karadenizli balıkçılar, geride kalan iki aylık sürede bol miktarda balık avladı.

Balık avı sezonunun başlamasının ardından ekmeğini denizden çıkarma mücadelesine koyulan Karadenizli balıkçılar, sezonun geçen bölümünden memnun kaldı.

Özellikle bol miktarda avladıkları palamutla yüzleri gülen balıkçılar, bir hafta sonra başlaması beklenen hamsi sezonundan da umutlu.

Sinop Abalı Su ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Ömer Tuncer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, av sezonunun iki aylık bölümünü geride bıraktıklarını hatırlattı.

Büyük umutlarla başlayan sezondan genel anlamda memnun olduklarını dile getiren Tuncer, bu yıl palamutta yaşanan bolluğun memnuniyet verici olduğunu aktardı.

Tuncer, hamsinin de bol olması halinde çok iyi bir sezonu geride bırakacaklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Bu sezon palamut başta olmak üzere avlanan balık miktarları yüzümüzü güldürdü. Şu an tek arzumuz sezonun geri kalanında balığın bollaşarak devam etmesi. Hamsi sezonu başladı gibi bir şey. Eğer palamutta yaşanan bolluk hamside de yaşanırsa çok güzel bir sezon geçirmiş olacağız. Bunların yanında dip balıkları dediğimiz, barbunya, mezgit ve istavrit gibi balıklar da bu sene bol oldu."

Tezgahlar balık çeşitleriyle doldu

Bu arada Karadenizli balıkçılar Sinop iskelesine avladıkları bol miktarda balıkla döndü.

İskeleye yaklaşan teknelerden kasalara konularak tezgahlarda satışa sunulan mezgit, kefal, tirsi, palamut ve izmarit gibi balıklara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Balıklar kilogramları 10 ila 25 lira arasında değişen fiyatlardan satışa sunuldu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Av Sezonu1 EylülBalıkçılar
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