ANKARA

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, oy kullanmak için geldiği ATO'da başkan adayları Osman Gökçek ve Gürsel Baran ile gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Hisarcıklıoğlu, seçimlerin iki aday, Ankara tüccarı ve ATO Meclisi için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Seçimin 188 meclis üyesi arasında geçen bir yarışma olduğunu dile getiren Hisarcıklıoğlu, bu durumun doğal olduğunu, demokrasi ruhunda bulunduğunu söyledi.

Ankara ticaretinin, tüccarının birlikteliğinin çok önemli olduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu, “Bunu da temsil edecek 188 meclis üyemiz, iki kardeşimiz de ATO Meclis üyesi olarak en iyi yerleri hak ediyorlar. İki tarafta da yönetim kurulu üyeliğine aday kardeşlerimiz var, yedek meclis üyesi kardeşlerimiz var. Her iki tarafa da hayırlı uğurlu olsun. Esas önemli olan Ankara tüccarının meselesinin çözülmesi.” ifadelerini kullandı.

Meclis üyelerinin ATO'da alınan yoğun güvenlik önlemlerine yönelik tepkilerinin sorulması üzerine Hisarcıklıoğlu, bunun seçim hakiminin aldığı bir karar olduğunu, bu karar çerçevesinde gerekli önlemlerin alındığını söyledi.

Osman Gökçek de “Seçim güvenliği konusunda endişeleriniz var mı?” sorusuna, “Zannediyorum bir itiraz gelmişti, bu itiraz neticesinde seçim kurulumuz böyle bir karar alma durumunda bulundu. Bu tamamen seçim kurulumuzun verdiği bir karardır. Biz de meclis üyeleri olarak bu karara riayet ediyoruz ve uyuyoruz” yanıtını verdi.

Gürsel Baran da yaklaşık 2013’ten bu yana ATO'nun 3 yıl kaybettiğini ifade ederek, "Bugün öğleden sonra belli olacak sonuçlarla, kazanan her kim olursa olsun, bu 3 yılı telafi etmek, kaybolan 3 yılı Ankara tüccarının esnafının menfaatine, lehine çevirmek amacıyla elimizden geleni yapacağımızı, hatta ondan fazlasını ortaya koyacağımızı söyleyebilirim." şeklinde konuştu.

Adayların oy kullanıp, kullanmadığının sorulması üzerine, Baran oy kullandığını, Gökçek ise henüz kullanmadığını söyledi.

Daha sonra iki başkan adayı birbirlerine çiçek vererek, başarılar diledi.

Bezci'den destek mesajı

Oy kullanmaya gelen eski ATO Başkanı Salih Bezci ise "İnşallah Ankara ve ATO için hayırlı olur. Kim gelirse gelsin, onun destekçisi olacağım, tecrübelerimi aktaracağım." dedi.

Seçim güvenliği konusunda değerlendirmelerde bulunan Bezci, "Son derece güvenlikli bir seçim oluyor. Daha önce bu derecede olmamıştı ama bu da güzel bir şey." ifadelerini kullandı.

Öte yandan seçimde üst düzey güvenlik önlemleri dikkati çekerken, bazı meclis üyeleri bu duruma tepki gösterdi.

AA