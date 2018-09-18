ATO'dan üyelerine kredi desteği

ANKARA

Ankara Ticaret Odası (ATO), üyeleri için 520 milyon liralık kaynak oluşturarak üçüncü kez destek kredisi verme kararı aldı. ATO Başkanı Gürsel Baran, firmaların faaliyet belgeleriyle bankalara başvurarak, 200 bin liraya kadar kredi kullanabileceğini bildirdi.

Odadan yapılan açıklamaya göre, ATO Yönetim Kurulu, üyelerine destek olmak amacıyla üçüncü kez Nefes Kredisi sağlanması için ATO Meclisine öneri sundu. ATO Meclisi de üyelerinin finansman ihtiyacını karşılamak için 520 milyon liralık kaynak oluşturulmasına oy birliğiyle karar verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Baran, Türkiye'nin ekonomik bir kuşatmayla karşı karşıya olduğunu belirterek, "Ekonomik taarruzun hemen ertesinde, hiç tereddüt etmeksizin Nefes Kredisi konusunda bir irade koyduk ve öncülük ettik. Ülkemizin içinden geçtiği bu zor süreçte üyelerimiz sıkıntı yaşarken ATO'nun parasının bir kenarda beklemesinin anlamı yok. Bu para zaten tüccarımızın parası. Üyelerimiz nefes alsın istiyoruz." ifadesini kullandı.

ATO'nun bankalara aktaracağı kaynağın 7 katı büyüklüğündeki tutarın üyelere kredi olarak verileceğini aktaran Baran, şöyle devam etti:

"Üyelerimiz faaliyet belgesiyle bankalara başvurup, 200 bin liraya kadar kredi kullanabilecekler. Oda olarak Nefes Kredisi'ne en büyük desteği biz veriyoruz. Bu kredi, ülkemiz ekonomisine ve üyelerimize hayırlı olsun."

Baran, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde yürütülen çalışmalar sonucu 6 ay anapara ödemesiz, 12 ay eşit taksitle geri ödenebilecek kredinin toplam süresinin 18 ay olacağına işaret ederek, faiz oranının aylık yüzde 1,85 olarak belirlendiğini anımsattı.

ATO olarak iki yılda toplam 3 milyar liralık kredi hacmi oluşturduklarını ve 11 bini aşkın ATO üyesinin bu destekten faydalandığını vurgulayan Baran, şunları kaydetti:

"Krediye başvurmak isteyen ATO üyeleri, oda merkez ve temsilciliklerinden 'KOBİ Destek/Nefes Kredisi başvurusu için' ibaresi içeren faaliyet belgesi alacak. ATO üyesi, faaliyet belgesi ile Ziraat Bankası, Halk Bankası, Vakıflar Bankası, Garanti Bankası, Yapı Kredi Bankası, İş Bankası, Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım şubelerinden başvuruda bulunacak. Kredi uygunluğu tespit edilen ATO üyesi, kredisini hemen kullanabilecek."