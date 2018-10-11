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ATO'dan bankalara çağrı

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Baran, finansman sıkıntısı yaşayan ATO üyelerinin bazılarının KOBİ Destek Kredisi'nden yararlanmak üzere gittikleri banka şubelerinde zorluklarla karşılaştıklarını belirtti.

ATO'dan bankalara çağrı

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Baran, finansman sıkıntısı yaşayan ATO üyelerinin bazılarının KOBİ Destek Kredisi'nden yararlanmak üzere gittikleri banka şubelerinde zorluklarla karşılaştıklarını belirtti.

11 Ekim 2018 Perşembe 12:20
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ATO'dan bankalara çağrı

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, KOBİ destek kredileri konusunda yazılı açıklama yaptı.

Türkiye ekonomisinde dövizdeki aşırı yükselişle başlayan sıkıntılı dönemin kolaylıkla atlatılması için ATO olarak ellerini taşın altına koymaktan çekinmediklerini vurgulayan Baran, "Ülkemizin bu dönemi kolay atlatması ve yapısal sorunlarını kalıcı bir biçimde çözmesine yönelik ATO olarak yapabileceklerimizi 'eylem planı' olarak açıkladık. İlk maddesi KOBİ Destek Kredisi'ydi. ATO'ya yapacağımız hizmet binamızı erteledik." ifadelerini kullandı.

Baran, iki yılda 3 ayrı kredi çalışmasıyla ATO üyeleri için 3 milyar liralık bir kaynak oluşturduklarını hatırlatarak, ekonomik büyümenin altında yatan en önemli faktörün sermaye birikimi olduğuna ve bankacılık sektörüne bu alanda destek verdiklerine değindi.

Üçüncüsüne 18 Eylül'de başladıkları KOBİ Destek Kredisi'ne başvurmak için yaklaşık 4 bin üyenin ATO'dan belge aldığını bildiren Baran, şunları kaydetti:

"Kredi Garanti Fonu'nun da desteği olduğu halde 4 bin üyemizden sadece bin 500'ünün talebine olumlu cevap verilmiş. Uygulama, kaynak sıkıntısı yaşayan reel sektörü, moral olarak da sıkıntıya sokuyor. Şemsiyeye yağmur yağarken ihtiyaç duyuluyor. Bankalarımızın reel sektörü desteklemeleri gereken zaman şimdi.

Türkiye'nin tüm vergi gelirlerinin yüzde 12'si Ankara'dan elde ediliyor. Banka şubelerinden şartları uyduğu halde kredi alamadan dönen üyemiz ATO'yu arıyor. Her bir üyemizin sıkıntısını yürekten hissediyorum. Tedarikçisinden, nakliyecisine, üreticisinden satıcısına, işçisinden muhasebecisine kadar ekonomi zincirinin halkalarıyız. Bankaların bugün sergileyeceği duruş, bu halkaların birbiriyle bağının kopmadan sürmesin​e, ekonomide çarkların dönmeye devam etmesine yol açacak. Bu süreçte bankalarımıza reel sektöre azami destek çağrısında bulunmak istiyorum."

AA

Anahtar Kelimeler:
Ankara Ticaret OdasıATOGürsel BaranKOBİ
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