ATO Başkanı Baran: Teşviklerin etkisini kısa zamanda göreceğiz

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın katıldığı törenle açıklanan Proje Bazlı Teşvik Sistemi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Hükümetin reel sektörü yakından takip ettiğini belirten Baran, yatırım ortamını iyileştirmeye dönük bir dizi düzenlemenin hayata geçirildiğini, Proje Bazlı Teşvik Sistemi'nin de bunların devamı niteliğinde olduğunu söyledi.

Baran, sağlanan teşviklerin yatırımın ve istihdamın artırılması, büyümenin sürdürülmesi için önemli olduğunu bildirdi.

23 projeye sağlanan 135 milyar liralık süper teşvikler sayesinde 34 bin kişinin doğrudan, 134 bin kişinin de dolaylı istihdamının hedeflendiğini vurgulayan Baran, şunları kaydetti:

"Bugün ihracatımızın ortalama kilogram değeri 1,5 dolar civarında. Kalp pili ithal ediyoruz, kilogram fiyatı 2 bin 454 dolar. Bizim orta ve ileri teknoloji üretiminde yol almamız gerekiyor. Süper teşvik paketi sayesinde orta ve ileri teknoloji üretimimizin artacağını düşünüyorum. İhracatımıza 6 milyar 318 milyon dolarlık katkı verecek teşviklerle ithalatımızın da 12 milyar 312 milyon dolar azalması sağlanacak. Projeler hayata geçirildiğinde cari açığımız azalacak."

Atılan adımların oluşturacağı sinerjiyle bugün 19 milyar dolarlık katkının, gelecek yıllarda 29-39 milyar dolarlara yükselebileceğini vurgulayan Baran, Türkiye'nin dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmesinin hedeflendiğini hatırlattı.

Baran, söz konusu hedefe ulaşabilmek için yatırımın, istihdamın ve üretimin artırılması gerektiğine dikkati çekerek, "Cari açığı azaltmamız gerekiyor. Bu teşviklerin etkisini kısa zamanda görmeye başlayacağımıza inanıyorum. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere hükümetimize ve ekonomi yönetimine, iş dünyası adına teşekkürlerimi sunuyorum." diye konuştu.