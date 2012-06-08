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Atatürk Havalimanı Avrupa'da birinci

İstanbul Atatürk Havalimanı, Nisan ayında uçak ve yolcu hareketlerinde yüzde 19,8 artış göstererek, Avrupa'nın en büyük havalimanlarını geride bıraktı

Atatürk Havalimanı Avrupa'da birinci

İstanbul Atatürk Havalimanı, Nisan ayında uçak ve yolcu hareketlerinde yüzde 19,8 artış göstererek, Avrupa'nın en büyük havalimanlarını geride bıraktı

08 Haziran 2012 Cuma 13:56
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Atatürk Havalimanı Avrupa'da birinci
ANKARA - İstanbul Atatürk Havalimanı Nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre, uçak ve yolcu hareketlerinde yüzde 19,8 artış göstererek, Moskova, Barselona, Paris, Frankfurt gibi Avrupa'nın en büyük havalimanlarını geride bıraktı ve Avrupa birincisi oldu.

Uluslararası Havaalanları Konseyi'nin (ACI) verilerine göre, Nisan ayında Avrupa'da uçak hareketlerinde azalış gözlendi. Avrupa'daki havaalanlarında toplam yolcu trafiği Nisan 2012'de geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,2 artmasına rağmen, uçak hareketliliği yüzde 1,8 oranında azaldı.
Avrupa'daki borç krizi ve ekonomik anlamda yaşanan daralmaya rağmen İstanbul Atatürk Havalimanı'nda yaşanan toplam trafik sayısındaki artış neticesinde yolcu sayısında da meydana gelen artışta İstanbul Atatürk Havalimanı'nın Avrupa'da ilk sırada yer alması çok büyük bir başarı olarak değerlendiriliyor.

AA

Son Güncelleme: 08.06.2012 05:57
Anahtar Kelimeler:
Atatürk Havalimanı
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