Asya borsalarında satış arttı

Asya borsalarında, Yunanistan kaynaklı endişelerle ile satış ağırlıklı bir seyir izleniyor.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,54 değer kaybederek 8.762,56 puan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,68 düşüşle 19.360,58 puan, Cin'de Şangay bileşik endeksi yüzde 0,73 aşağıda 2.357,56 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,31 düşüşle 1.854,49 puan, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,74 aşağıda 16.047,58 puan ve Avustralya'da S&P/ASX 200 endeksi yüzde 2,16 değer kaybederek 4.175,70 puanda bulunuyor.

