Asya borsalarında alış yavaşladı

Avustralya'da birinci çeyrek büyüme rakamının beklentilerin yaklaşık iki katı üzerinde gelmesi ve ABD'deki ISM hizmet sektörü PMI verisinin iyi çıkmasının ardından Asya borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izleniyor.

Şu dakikalarda, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,84 değer kazanarak 8.536,03 puanda bulunurken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,21 yükselerek 18.479,65 puan,

Çin'de Şangay bileşik endeksi yüzde 0,26 artışla 2.317,53 puan, Avustralya'da S&P/ASX 200 endeksi yüzde 0,16 yükselişle 4.050 puan ve Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,67 değer kazanarak 16.288,96 puan seviyelerinde seyrediyor.

Avustralya ekonomisi birinci çeyrekte yüzde 1,3 büyürken, analistlerin beklentisi yüzde 0,6 büyüyeceği yönündeydi. ABD'de ise ISM imalat dışı sektör PMI (Hizmet sektörü) verisi mayıs ayında 53,5 beklenirken 53,7 olarak gerçekleşti.

