Asya borsalarında %2 kayıp

Asya borsalarında, kredi derecelendirme kuruluşlarından Fitch'in Yunanistan'ın notunu ''B-''den ''CCC''ye indirmesi, Moody's'in 16 İspanyol bankasının notunu düşürmesi ve ABD'den gelen öncü göstergeler ile Philedelphia Fed İmalat sanayi aktivitesi verilerinin kötü çıkmasının ardından yüzde 2'nin üzerinde kayıplar yaşanıyor.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,88 değer kaybederek 8.620,21 puana gerilerken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,90 kayıpla 18.644,18 puan, Çin'de Şangay bileşik endeksi yüzde 1,35 aşağıda 2.346,71 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 3,34 düşerek 1.783,63 puan, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,41 değer kaybederek 15.842,20 puan ve Avustralya'da S&P/ASX 200 endeksi yüzde 2,67 düşüşle 4.067,90 puanda seyrediyor.

