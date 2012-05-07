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Aslan düşüşte Fener yükselişte

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem gören Galatasaray Sportif AŞ hisseleri haftaya kayıplarla başladı.

Aslan düşüşte Fener yükselişte

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem gören Galatasaray Sportif AŞ hisseleri haftaya kayıplarla başladı.

07 Mayıs 2012 Pazartesi 11:27
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Aslan düşüşte Fener yükselişte
İSTANBUL - Dün akşam evinde oynadığı Galatasaray-Beşiktaş derbisinde beraberliğe razı olan kulüp, karşılaşmanın ardından İMKB'de de yatırımcına puan kaybettirdi. İMKB'de işlem gören Galatasaray hisseleri şu dakikalarda yaşadığı düşüşlerle 196,50 liradan işlem görüyor. Önceki kapanışta 209,6 olan Galatasaray hisse fiyatı, bugün yüzde 6,42 değer kaybetti.

Galatasaray deplasmanında aldığı beraberlikle, Trabzonspor'la girdiği üçüncülük yarışında avantaj kazanan Beşiktaş hisseleri ise açılıştan bu yana yüzde 0,76 artışla 5,26 liradan işlem görüyor.
Öte yandan Trabzon deplasmanından 3 puanla çıkmayı başararak Şampiyonluk umudunu sürdüren Fenerbahçe hisse fiyatları İMKB'de de değer kazandı. Önceki kapanışta 54,27 lira olan hisse fiyatı, açılıştan bu yana yüzde 10,23 artış sağlayarak 59,25 liradan işlem görüyor.
Evinde Fenerbahçeye 3 puan kaptırarak üçüncülük yarışında önemli yara alan Trabzonspor hisseleri ise, yaşadığı yüzde 0,85 oranındaki düşüşün ardından 11,65 liradan işlem görüyor. 

AA

Son Güncelleme: 07.05.2012 06:02
Anahtar Kelimeler:
Aslan
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