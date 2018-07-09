ASKON'dan OHAL açıklaması

İSTANBUL

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Hasan Ali Cesur, "(OHAL'in kaldırılması) Yeni Hükümet Sistemi ile birlikte normalleşme sürecinin başladığının mesajı verilirken, devletimiz, tüm imkanları ile kararlı bir şekilde FETÖ ve bölücü terör unsurları bertaraf edilene kadar bu yapının üzerine gitmeli." ifadelerini kullandı.

ASKON Başkanı Cesur, yaptığı yazılı açıklamayla yakın zamanda kaldırılması planlanan OHAL uygulamasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

OHAL uygulamasının olağanüstü şartlar sonrası Türkiye gündemine girdiğini hatırlatan Cesur, şunları kaydetti:

"Bu olağanüstü şartlar kısmen ortadan kalkmıştır. Türkiye'nin bir an önce normalleşme sürecine girmesi gerekmektedir. Türkiye, yeni Hükümet Sistemi ile birlikte yeni bir sürece girmiştir. Bu süreç elbette beraberinde radikal kararları ve uygulamaları da getirecektir. OHAL uygulamasının kaldırılması da bu kararlardan biridir. Lakin FETÖ gibi, bölücü terör örgütü gibi yapıların ülkemiz üzerindeki kirli emelleri devam etmektedir. Yeni Hükümet Sistemi ile birlikte normalleşme sürecinin başladığının mesajı verilirken bu iki önemli husus asla ve asla ihmal edilmemeli. Devletimiz, tüm imkanları ile kararlı bir şekilde FETÖ ve bölücü terör unsurları bertaraf edilene kadar bu yapının üzerine gitmeli. "