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Aşırı sıcak enerjide rekor kırdırdı

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde etkili olan aşırı sıcak hava sebebiyle elektrik tüketimi son 5 yılın en üst seviyesine ulaşarak 2 milyar 550 milyon saati buldu.

Aşırı sıcak enerjide rekor kırdırdı

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde etkili olan aşırı sıcak hava sebebiyle elektrik tüketimi son 5 yılın en üst seviyesine ulaşarak 2 milyar 550 milyon saati buldu.

29 Ağustos 2017 Salı 11:29
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Aşırı sıcak enerjide rekor kırdırdı

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde ortalaması 45 dereceyi bulan sıcak hava nedeniyle ihtiyaç duyulan tarımsal sulamanın yanında vatandaşın serinlemek amacıyla da kullandığı elektrik enerjisinde, son 5 yılın tüketim rekoru kırıldığı bildirildi.

AA muhabirinin Dicle Elektrik Dağıtım AŞ (DEDAŞ) verilerinden derlediği bilgiye göre, Şanlıurfa başta olmak üzere sırasıyla Mardin, Diyarbakır, Batman, Şırnak ve Siirt illerine ait elektrik tüketim istatistikleri belirlendi.

Buna göre yaz aylarında havaların oldukça sıcak olması nedeniyle tarımsal sulamanın yanında vatandaşlar serinleme ihtiyacını gidermek için gece uykuda olunan vakit de dahil olmak üzere klima kullanımını sıkça tercih ediyor.

Bölgenin en sıcak günlerinin görüldüğü bu dönemde elektrik tüketimi de son 5 yılın en üst seviyesine ulaştı. Öyle ki dünyanın sayılı, Türkiye'nin en büyüğü olan Atatürk Barajı'nda 2017 yılının ilk 6 ayında üretilen elektrik, bölgenin sadece 6 ilinin bir aylık tüketimini karşılamaya yetmedi.

Bölgedeki 5 ilin bir ayda kullandığı enerjiyi ise sıcaklığın doruk noktaya ulaştığı Şanlıurfa'nın ise hemen hemen tek başına kullanması dikkati çekti.

"Atatürk Barajı'nın 6 aylık üretimine eşit"

DEDAŞ Şanlıurfa İl Müdürü Osman Hondu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sıcaklığın artışına parelel olarak enerji tüketiminin de arttığını söyledi.

Bölgedeki 6 ilin nüfusunun neredeyse İstanbul'un nüfusunun 3'te biri oranında olduğunu ifade eden Hondu, bölgedeki 6 ilin hemen hemen İstanbul kadar da elektrik tükettiğini vurguladı.

Bölgedeki tüketimin her geçen yıl artığına işaret eden Hondu, "Atatürk Barajının 2017 yılının ilk 6 ayındaki üretimi 2 milyar 334 milyon kilovatsaattir. Biz bölgedeki 6 il olarak 1 ayda 2 milyar 550 milyon kilovatsaat enerji çekmişiz. Atatürk Barajının 6 aylık üretiminden daha fazlasını sadece 6 il bir ayda tüketmiş durumdadır. Şanlıurfa'da bu iller içerisinde geçen ay 1 milyar 64 milyon kilovatsaat ile bütün zamanların en yüksek tüketim tutarına ulaşmıştır. Anadolu'daki 3 ilin bir yılda çektiği elektrik tüketimini Atatürk Barajı tek başına 6 ayda üretiyor biz ise onu DEDAŞ olarak 1 ayda tüketiyoruz." diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Güneydoğu Anadolu BölgesiAşırı SıcakEnerjide Rekor KırdırdıElektrik Tüketim Istatistikleri
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