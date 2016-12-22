İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan

Asgari Ücret Tespit Komisyonu

, 2017'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ikinci toplantısını Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder başkanlığında yaptı.

Türk-İş'in ev sahipliğindeki toplantıda, Türk-İş heyetine Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) heyetine Yönetim Kurulu Üyesi Metin Demir başkanlık etti.

Toplantının başında, Komisyon Başkanı Önder'in önerisi üzerine İstanbul'daki terör saldırısında şehit olanlar için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Saygı duruşunun ardından toplantının açılış konuşmasını yapan Önder, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak asgari ücret uygulaması, asgari ücret destekleri ve asgari ücretten yararlananların iş kollarına göre dağılımı konularını içeren bir rapor hazırladıklarını belirterek, bu raporu bugün Komisyona sunacaklarını bildirdi.

"6,5 milyon kişiden daha fazlasını ilgilendiriyor"

Türk-İş heyetine başkanlık eden Irgat ise asgari ücret konusunda kamuoyunda çok büyük bir beklentinin olduğunu belirterek, asgari ücretin basında yazıldığı gibi 6,5 milyon çalışanı değil daha fazla kişiyi ilgilendirdiğini söyledi.

Asgari ücretin en taban ücret ve aynı zamanda bir sosyal ücret olduğunu vurgulayan Irgat, "Asgari ücretten vergi kesilmesini kabullenemiyoruz. Yıllardır söylüyoruz, bu konuda düzenlemeye ihtiyaç var. Yaşanan ekonomik gelişmeler nedeniyle alım gücünün en fazla düştüğü bir dönemi yaşıyoruz. Bu nedenle Komisyonun bunu özellikle görmesi gerekiyor. Umarım beklentilere cevap verecek bir komisyon kararı çıkar." dedi.

Konuşmaların ardından, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı basına kapalı yapıldı.

Komisyon, 2017 yılında geçerli olacak asgari ücret kapsamında ilk toplantısını, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde ve Bakan Mehmet Müezzinoğlu başkanlığında 6 Aralık'ta yapmıştı.

AA