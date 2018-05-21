Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 23°
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
102626
ALTIN
189.765
DOLAR
4.5924
STERLİN
6.1588
EURO
5.4006
Tüketici teknolojisi pazarına 'akıllı telefon' dopingi
Tüketici teknolojisi pazarına 'akıllı telefon'...
'15 yaşımdan beri bunun hayalini kuruyordum'
'15 yaşımdan beri bunun hayalini...
Berfin Gürsoy, Kalplerimizi Topladı 
Berfin Gürsoy, Kalplerimizi Topladı 
“Müzik tutku işidir”
“Müzik tutku işidir”
Nadide Sultan Anne Oldu
Nadide Sultan Anne Oldu

ASELSAN Ücret Toplama Sistemi Makedonya'da

Makedonya’da kurulan ASELSAN Ücret Toplama Sistemi kullanılmaya başlandı.

ASELSAN Ücret Toplama Sistemi Makedonya'da

Makedonya’da kurulan ASELSAN Ücret Toplama Sistemi kullanılmaya başlandı.

21 Mayıs 2018 Pazartesi 15:33
0 Okunma
ASELSAN Ücret Toplama Sistemi Makedonya'da

Şirketten yapılan açıklamaya göre, savunma sanayisinde geliştirdiği güçlü teknolojileri, sivil alanlara da başarıyla entegre eden ASELSAN, bu alanda teknoloji ihracına devam ediyor.

Makedonya’nın, Sırbistan ile Yunanistan sınırlarını bağlayan Koridor-10 Otoyolu üzerindeki yedi ücret toplama istasyonuna ASELSAN Ücret Toplama Sistemi kurulum çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar kapsamında teslimatı tamamlanan Romanovce istasyonunda sistem kullanıma girdi.

Kalan altı istasyondaki kurulum ve altyapı hazırlık çalışmaları ise farklı aşamalarda devam ediyor. Bu yıl içinde tüm istasyonların teslimi planlanıyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
ASELSANMakedonya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bartın'da genç çiftçilere büyükbaş hayvan hibesi
Bartın'da genç çiftçilere büyükbaş hayvan hibesi
'Teşvik paketleri son derece ümit verici'
'Teşvik paketleri son derece ümit verici'
Mobilya Sektörü 177 ülkeyi "Türk mobilyası" ile tanıştırıyor
Mobilya Sektörü 177 ülkeyi "Türk mobilyası" ile tanıştırıyor
Dolar/TL güne yükselişle başladı
Dolar/TL güne yükselişle başladı
Tüketici teknolojisi pazarına 'akıllı telefon' dopingi
Tüketici teknolojisi pazarına 'akıllı telefon' dopingi
Gram altın tüm zamanların zirvesinde
Gram altın tüm zamanların zirvesinde
Vodafone ve Koçtaş İş Birliğiyle Ustalar Dijitalleşiyor
Vodafone ve Koçtaş İş Birliğiyle Ustalar Dijitalleşiyor
MTA'dan ruhsatlı 5 jeotermal alan ihalesi
MTA'dan ruhsatlı 5 jeotermal alan ihalesi
AVM'lerin kapanış saatine ramazan ayarı
AVM'lerin kapanış saatine ramazan ayarı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ