ASELSAN, Ortadoğu'ya açılyor

ASELSAN, Ürdün ve Ortadoğu pazarına yönelik gece görüş ve termal görüntüleme sistemleri üretmek için King Abdullah II Design&Development Bureau Yatırım Birimi (KIG) ile ASELSAN Midddle East Şirketini kurdu.

ASELSAN'dan yapılan yazılı açıklamada, şirketin hisselerinin üzde 51'inin King Abdullah II Design&Development (KADDB) Investment Group, yüzde 49'unun ise ASELSAN AŞ'ye ait olduğu belirtilerek, şirketin kuruluş sermayesinin 2 milyon Ürdün Dinarı olduğu bildirildi.



Ürdün'deki KADDB Industrial Park'ta faaliyet göstermesi planlanan şirketin, ilk aşamada Monoküler Gece Görüş Cihazları ve Gece Görüş Silah Dürbünleri üretilmesinin planlandığı bildirilen açıklamada, bunların yanında ASELSAN tarafından üretilen zırhlı araçlar için termal görüntüleme ve gündüz görüş sistemleri gibi farklı ürün ya da sistemlerin de üretilmesinin hedeflendiği kaydedildi.



Kazakistan ile de işbirliği

Geçen hafta Kazakhstan Aselsan Engineering (KAE) şirketi ile Eurocopter Kazakhstan Engineering şirketleri arasında, KAE tarafından üretilen aviyonik cihaz ve sistemlerin Kazakistan'da Eurocopter Kazakhstan Engineering şirketince üretilen EC-145 Helikopterlerine entegre edilmesini kapsayan bir işbirliği anlaşması imzalandığı belirtildi.

