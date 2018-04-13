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ASELSAN'ın "NEFER"i ilk siparişi aldı

ASELSAN'ın yurt içi imkanlarla ürettiği uzaktan komutalı silah sistemi NEFER, yurt dışında gerçekleştirilen testlerden başarıyla geçti, prototip üretim için sözleşme imzalandı.

ASELSAN'ın "NEFER"i ilk siparişi aldı

ASELSAN'ın yurt içi imkanlarla ürettiği uzaktan komutalı silah sistemi NEFER, yurt dışında gerçekleştirilen testlerden başarıyla geçti, prototip üretim için sözleşme imzalandı.

13 Nisan 2018 Cuma 11:38
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ASELSAN'ın "NEFER"i ilk siparişi aldı

ASELSAN, müşteri talepleri ve gelişen teknolojiler doğrultusunda UKSS ürün ailesine yenilerini ekliyor.

Şirket, bu kapsamda 13. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2017) tanıttığı NEFER için geçen sürede yoğun çalışma yürüttü. Bu çalışmalarla NEFER teknolojik olarak olgunlaştırıldı.

Aralık ayında atışlı testlerine başlanan NEFER'in kalifikasyon testleri tamamlandı.

Kazakistan'da zorlu kış koşullarında sınav veren NEFER, performansıyla tam not aldı. ASELSAN, bir prototip üretim için de ismi açıklanmayan bir ülkeyle sözleşme imzaladı. ASELSAN böylece NEFER için ilk siparişini alırken, gelecek dönemde bu sayının ve ülke çeşitliliğinin artması bekleniyor.

Şirket, NEFER ile Türkiye'deki ihtiyaçların karşılanmasına yönelik olarak Savunma Sanayii Müsteşarlığına da teklif verdi.

Geniş pazar olanağı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçları gözetilerek tasarlanan NEFER, paletli ve tekerlekli tüm zırhlı araçlarda etkin görev yapabilecek şekilde geliştirildi.

NEFER, bunun yanında hem NATO silahlarının kullanımda olduğu ülkeler hem de Rus menşeli silahları envanterinde bulunduran ülkeler için ideal bir seçenek olarak ortaya çıkıyor.

Batı veya doğu menşeli 25/30 milimetre otomatik topların ve antitank füzelerinin takılabildiği, üzerinde bağımsız elektro optik ve 7,62 milimetre eş eksenli silahın yer aldığı NEFER silah sistemi, hafifliği, düşük silueti ve diğer yetenekleriyle pazarda bir ilk olma özelliğine sahip bulunuyor.

Hareket halinde, gece/gündüz koşullarında, sabit, hareketli hedeflere karşı paletli veya tekerlekli kara araçlarında ve sabit platformlarda kullanılabilen NEFER, tamamen yurt içi imkanlarla geliştirilerek üretildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
ASELSAN
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