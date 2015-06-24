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ASELSAN ile TUSAŞ arasında "Kobra" sözleşmesi

ASELSAN ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) arasında "Kobra Helikopteri Modernizasyonu" ihtiyacına yönelik olarak sözleşme imzalandı

ASELSAN ile TUSAŞ arasında "Kobra" sözleşmesi

ASELSAN ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) arasında "Kobra Helikopteri Modernizasyonu" ihtiyacına yönelik olarak sözleşme imzalandı

24 Haziran 2015 Çarşamba 10:26
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ASELSAN ile TUSAŞ arasında

İSTANBUL - ASELSAN ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) arasında, bir yurtdışı müşterinin "Kobra Helikopteri Modernizasyonu" ihtiyacına yönelik olarak 24 milyon 781 bin 210 dolar tutarında sözleşme imzalandı.

ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında, şirket  ile TUSAŞ arasında, bir yurtdışı müşterinin "Kobra Helikopteri Modernizasyonu" ihtiyacına yönelik olarak toplam 24 milyon 781 bin 210 dolar tutarında sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu sipariş kapsamındaki teslimatların 2020 yılı içerisinde tamamlanmasının planlandığı belirtildi.

AA

Son Güncelleme: 24.06.2015 12:09
Anahtar Kelimeler:
önce VatanKobra
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