Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 26°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
96137
ALTIN
190.910
DOLAR
4.5746
STERLİN
6.1524
EURO
5.4066
DİLEK EJDER İLE “BU SENİN SAYFAN” YELİZ YEŞİLMEN
DİLEK EJDER İLE “BU SENİN...
Haber kameramanlarına mesleki standart geliyor
Haber kameramanlarına mesleki standart geliyor
YILDIZLI ALBÜM MUTFAĞININ USTA AŞÇISI: SELİM ÇALDIRAN
YILDIZLI ALBÜM MUTFAĞININ USTA AŞÇISI: SELİM...
‘’HAYALİM İÇİN SAVAŞTIM’’
‘’HAYALİM İÇİN SAVAŞTIM’’
Fransa'da sel can aldı
Fransa'da sel can aldı

ASELSAN hisseleri işleme açıldı

ASELSAN hisseleri geçen hafta gerçekleştirilen ikincil halka arzın ardından bugün işleme başladı.

ASELSAN hisseleri işleme açıldı

ASELSAN hisseleri geçen hafta gerçekleştirilen ikincil halka arzın ardından bugün işleme başladı.

07 Haziran 2018 Perşembe 10:33
0 Okunma
ASELSAN hisseleri işleme açıldı

ASELSAN hisseleri, geçen hafta gerçekleştirilen ikincil halka arzın ardından bugün işleme yüzde 11,36 değer kaybıyla 20,92 liradan başladı.

İkinci halka arzından önce 23 Mayıs'ta işleme kapatılan ASELSAN pay piyasası, 22 Mayıs gününü 23,60 liradan tamamlamıştı. Geçen hafta gerçekleştirilen ikincil halka arzın ardından bugün tekrar işlem görmeye başlayan ASELSAN hisseleri, güne önceki kapanışa göre yüzde 11,36 azalışla 20,92 liradan başladı.

ASELSAN hisseleri açılışın ardından kayıplarının bir kısmını telafi etse de saat 10.10 itibarıyla yüzde 10 değer kaybıyla 21,24 liradan işlem görüyor.

ASELSAN’ın ikincil halka arzına 31 Mayıs-1 Haziran talep toplama döneminde 64 bin 646 yatırımcıdan 160 milyon 594 bin 642 adet talep gelmiş ve 140 milyon adet payın satışı gerçekleştirilmişti. Halka arzda 1 TL Nominal değerli hisselerin fiyatı ise 21,35 TL olarak belirlenmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
ASELSAN
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dolar/TL, güne yükselişle başladı
Dolar/TL, güne yükselişle başladı
Tüketici kredileri sınırlamalarında yeni dönem
Tüketici kredileri sınırlamalarında yeni dönem
Başbakan Yardımcısı Şimşek: Enflasyon yılın ikinci yarısından itibaren düşmeye başlayacak
Başbakan Yardımcısı Şimşek: Enflasyon yılın ikinci yarısından itibaren düşmeye başlayacak
Çamlıca Kulesi'ne yılda 4,5 milyon turist bekleniyor
Çamlıca Kulesi'ne yılda 4,5 milyon turist bekleniyor
Türkiye’nin en değerli markası THY
Türkiye’nin en değerli markası THY
e-İhaleden 3 ayda 60 milyon lira gelir
e-İhaleden 3 ayda 60 milyon lira gelir
Trakya'dan nisanda 95 milyon dolarlık ihracat
Trakya'dan nisanda 95 milyon dolarlık ihracat
Sanayi sitelerinin inşasına KDV istisnası
Sanayi sitelerinin inşasına KDV istisnası
Emlak komisyonlarında yeni dönem
Emlak komisyonlarında yeni dönem

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ