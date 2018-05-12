Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 18°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
101852
ALTIN
182.922
DOLAR
4.2953
STERLİN
5.8427
EURO
5.1310
Osmanlıspor kritik virajda
Osmanlıspor kritik virajda
Yıldırım'dan yasa açıklaması
Yıldırım'dan yasa açıklaması
“AŞKIN ADI”
“AŞKIN ADI”
Erdemli'den 'şike' itirafları
Erdemli'den 'şike' itirafları
Arda Turan'a tarihi ceza
Arda Turan'a tarihi ceza

ASELSAN'dan Ürdün'de iş birliği anlaşması

ASELSAN ile Ürdünlü JOSecure şirketi arasında güvenlik ürünleri ve sistemleri alanında stratejik iş birliği konusunda mutabakat anlaşması imzalandı.

ASELSAN'dan Ürdün'de iş birliği anlaşması

ASELSAN ile Ürdünlü JOSecure şirketi arasında güvenlik ürünleri ve sistemleri alanında stratejik iş birliği konusunda mutabakat anlaşması imzalandı.

12 Mayıs 2018 Cumartesi 12:26
0 Okunma
ASELSAN'dan Ürdün'de iş birliği anlaşması

ASELSAN, ASELSAN Middle East ve ÜrdünJOSecure şirketi arasında güvenlik ürünleri ve sistemleri alanında stratejik iş birliği konusunda mutabakat anlaşması imzalandı.

ASELSAN'dan yapılan açıklamaya göre, Ürdün'ün başkenti Amman'da gerçekleştirilen 12. Özel Operasyon Güçleri Konferansı ve Fuarı SOFEX 2018'e 53 ülkeden 99 resmi heyet ve 400'den fazla üye katıldı.

Fuarın ikinci gününde ASELSAN Türkiye, ASELSAN Middle East ve Ürdün KADDB Investment Group'un şirketi JOSecure arasında güvenlik ürünleri ve sistemleri alanındaki stratejik iş birliğinin sağlanması için mutabakat anlaşması imzalandı.

Söz konusu anlaşmayla belirli teknik bilgilerin paylaşımı mümkün olacak. ASELSAN güvenlik ürünlerinin ve sistemlerinin Ürdün'de ve diğer ülkelerde tanıtımı, pazarlanması ve tedarikiyle ilgili olası fırsatları değerlendirmek için taraflar iş görüşmelerinde bulunabilecek. Bu doğrultuda yeni bir iş birliği temelini oluşturacak anlaşma, Ürdün'e gelişmiş güvenlik çözümlerinin sunulmasını, güçlü bir tedarik tabanı oluşturularak müşteri ihtiyaçlarına daha iyi yanıt verilmesini amaçlıyor.

KADDB Investment Group ve ASELSAN Türkiye'nin ortak iştiraki ASELSAN Middle East, Ürdün Silahlı Kuvvetleri'nin, Ürdün'deki sivil kuruluşların ve diğer ülkelerin başta elektro-optik sistem olmak üzere birçok askeri elektronik sistem, ürün ihtiyacını karşılamak amacıyla da üretim, satış, dağıtım, teknik destek ve satış sonrası servis faaliyetlerinde bulunuyor.

JOSecure şirketi ise Ürdün'de güvenlik hizmetleri sunuyor ve entegre güvenlik sistemleri, donanımları ve teknik danışmanlık hizmetleri sağlıyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
ASELSANÜrdünJOSecure
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Otomotiv sektörüne ÖTV kolaylığı Resmi Gazete'de
Otomotiv sektörüne ÖTV kolaylığı Resmi Gazete'de
Türk Hava Yolları nisanda rekor doluluğa ulaştı
Türk Hava Yolları nisanda rekor doluluğa ulaştı
OSB'lerde yeni dönem
OSB'lerde yeni dönem
Ağbal'dan 'konut kredisi faiz oranı indirimi' açıklaması
Ağbal'dan 'konut kredisi faiz oranı indirimi' açıklaması
Vakıfbank'tan faiz indirimi
Vakıfbank'tan faiz indirimi
'Küresel borç seviyesi çöküşe neden olabilir'abilir
'Küresel borç seviyesi çöküşe neden olabilir'abilir
Ziraat Bankasından konut kredilerinde faiz indirimi
Ziraat Bankasından konut kredilerinde faiz indirimi
Koç Holding'ten ilk çeyrekte 1,1 milyar lira kâr
Koç Holding'ten ilk çeyrekte 1,1 milyar lira kâr
EBRD, Türkiye'nin 2018 büyüme tahminini yükseltti
EBRD, Türkiye'nin 2018 büyüme tahminini yükseltti

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ