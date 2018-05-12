ASELSAN'dan Ürdün'de iş birliği anlaşması

ASELSAN, ASELSAN Middle East ve Ürdünlü JOSecure şirketi arasında güvenlik ürünleri ve sistemleri alanında stratejik iş birliği konusunda mutabakat anlaşması imzalandı.

ASELSAN'dan yapılan açıklamaya göre, Ürdün'ün başkenti Amman'da gerçekleştirilen 12. Özel Operasyon Güçleri Konferansı ve Fuarı SOFEX 2018'e 53 ülkeden 99 resmi heyet ve 400'den fazla üye katıldı.

Fuarın ikinci gününde ASELSAN Türkiye, ASELSAN Middle East ve Ürdün KADDB Investment Group'un şirketi JOSecure arasında güvenlik ürünleri ve sistemleri alanındaki stratejik iş birliğinin sağlanması için mutabakat anlaşması imzalandı.

Söz konusu anlaşmayla belirli teknik bilgilerin paylaşımı mümkün olacak. ASELSAN güvenlik ürünlerinin ve sistemlerinin Ürdün'de ve diğer ülkelerde tanıtımı, pazarlanması ve tedarikiyle ilgili olası fırsatları değerlendirmek için taraflar iş görüşmelerinde bulunabilecek. Bu doğrultuda yeni bir iş birliği temelini oluşturacak anlaşma, Ürdün'e gelişmiş güvenlik çözümlerinin sunulmasını, güçlü bir tedarik tabanı oluşturularak müşteri ihtiyaçlarına daha iyi yanıt verilmesini amaçlıyor.

KADDB Investment Group ve ASELSAN Türkiye'nin ortak iştiraki ASELSAN Middle East, Ürdün Silahlı Kuvvetleri'nin, Ürdün'deki sivil kuruluşların ve diğer ülkelerin başta elektro-optik sistem olmak üzere birçok askeri elektronik sistem, ürün ihtiyacını karşılamak amacıyla da üretim, satış, dağıtım, teknik destek ve satış sonrası servis faaliyetlerinde bulunuyor.

JOSecure şirketi ise Ürdün'de güvenlik hizmetleri sunuyor ve entegre güvenlik sistemleri, donanımları ve teknik danışmanlık hizmetleri sağlıyor.