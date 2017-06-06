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ASELSAN'a 15,5 milyon avroluk ek sipariş

ASELSAN ile Nurol Makina ve Sanayi AŞ arasında SARP Uzaktan Komutalı Silah Sistemi tedariki konusunda imzalanan sözleşmedeki değişiklikle ASELSAN'a 15 milyon 500 bin avroluk ilave sipariş verildi.

ASELSAN'a 15,5 milyon avroluk ek sipariş

ASELSAN ile Nurol Makina ve Sanayi AŞ arasında SARP Uzaktan Komutalı Silah Sistemi tedariki konusunda imzalanan sözleşmedeki değişiklikle ASELSAN'a 15 milyon 500 bin avroluk ilave sipariş verildi.

06 Haziran 2017 Salı 10:05
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ASELSAN'a 15,5 milyon avroluk ek sipariş

ASELSAN ile Nurol Makina arasında imzalanan sözleşmede değişikliğe gidildi. Değişiklik kapsamında ASELSAN, toplam 15,5 milyon avro tutarında ek sipariş aldı.

ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamasında, ASELSAN ile Nurol Makina ve Sanayi AŞ arasında SARP Uzaktan Komutalı Silah Sistemi tedariki ile ilgili olarak 27 Nisan 2016'da imzalanan sözleşmeye ilişkin 5 Mayıs 2017'de değişiklik yapıldığı bildirildi. Sözleşme değişikliği ile ASELSAN'a toplam 15 milyon 500 bin avro tutarında ilave sipariş verildiği ifade edildi.

Söz konusu sözleşme değişikliği kapsamında teslimatların 2017 yılında tamamlanacağı kaydedildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
ASELSANNurol MakinaSARP Uzaktan Komutalı Silah Sistemi
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