ASELSAN'a 15,5 milyon avroluk ek sipariş

ASELSAN ile Nurol Makina arasında imzalanan sözleşmede değişikliğe gidildi. Değişiklik kapsamında ASELSAN, toplam 15,5 milyon avro tutarında ek sipariş aldı.

ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamasında, ASELSAN ile Nurol Makina ve Sanayi AŞ arasında SARP Uzaktan Komutalı Silah Sistemi tedariki ile ilgili olarak 27 Nisan 2016'da imzalanan sözleşmeye ilişkin 5 Mayıs 2017'de değişiklik yapıldığı bildirildi. Sözleşme değişikliği ile ASELSAN'a toplam 15 milyon 500 bin avro tutarında ilave sipariş verildiği ifade edildi.

Söz konusu sözleşme değişikliği kapsamında teslimatların 2017 yılında tamamlanacağı kaydedildi.