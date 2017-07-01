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Arife günü 1,8 milyar liralık kartlı ödeme yapıldı

BKM verilerine göre, arife gününde yaklaşık 1,8 milyar liralık kartlı ödeme yapılırken bu tutar Ramazan Bayramında toplam 4 günde yapılan ödemelerin neredeyse yarısını oluşturdu.

Arife günü 1,8 milyar liralık kartlı ödeme yapıldı

BKM verilerine göre, arife gününde yaklaşık 1,8 milyar liralık kartlı ödeme yapılırken bu tutar Ramazan Bayramında toplam 4 günde yapılan ödemelerin neredeyse yarısını oluşturdu.

01 Temmuz 2017 Cumartesi 13:43
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Arife günü 1,8 milyar liralık kartlı ödeme yapıldı

BKMarife günü ile Ramazan Bayramında gerçekleştirilen kartlı ödeme verilerini açıkladı. Buna göre, 24-27 Haziran'a denk gelen Ramazan Bayramı ve arife gününde kartlarla toplamda 4,1 milyar lira tutarında ödeme yapıldı.

Ramazan Bayramında geçen yıla göre yurt dışı harcamaları azalırken, yurt içi harcamaları artış gösterdi. Veriler, kartlı ödemelerin yarısının market, akaryakıt ve giyim sektörlerinde gerçekleştiğini ortaya koydu.

En fazla kartlı ödeme artışı yemek ve giyim sektörlerinde

Ödemelerin yaklaşık yarısı (2 milyar TL) market, akaryakıt ve giyim harcamaları için gerçekleşti. En fazla harcama yapılan market sektörü toplam kartlı ödemelerin yüzde 21'ini oluştururken, akaryakıt istasyonları ve giyim sektörü ise yüzde 14'ünü oluşturdu. Toplam kartlı ödemelerin yarısı bu üç sektörde gerçekleşirken yemek ve çeşitli gıda sektörleri kartlı ödemelerin yüzde 8'ini oluşturarak en fazla harcama yapılan sektörler arasında yer aldı.

Bu yıl Ramazan Bayramında yapılan kartlı ödemeler geçen yıla göre kıyaslandığında en fazla artışın yüzde 31 ile yemek sektöründe gerçekleştiği görülüyor. Yemek sektörünü yüzde 24 artış ile giyim ve yüzde 21 artış ile çeşitli gıda sektörleri takip ederken, yüzde 18 artışla market sektörü ve yüzde 16 artışla akaryakıt sektörü geçen yıla göre en fazla artış gösteren diğer sektörler arasında yer alıyor.

Arife gününde işlem adedi rekoru

Bankalararası kartlı işlem trafiğinde gerçekleşen işlemlere göre ise daha önce Anneler Günü haftasında ulaşılan işlem adedi rekoru Ramazan Bayramının arife gününde yenilendi. Cumartesi günü en fazla kartlı işlemin gerçekleştiği saat aralığı 18.00-19.00 olurken, en fazla işlem saat 18.12'de gerçekleştirildi.

Arife gününde yaklaşık 1,8 milyar liralık kartlı ödeme yapılırken bu tutar Ramazan Bayramında toplam 4 günde yapılan ödemelerin neredeyse yarısını oluşturdu.

Ramazan Bayramında yaklaşık 4,1 milyar TL tutarında yapılan kartlı ödemelerin yurt içi ve yurt dışı dağılımı incelendiğinde; bu tutarın 162 milyon TL'sinin yurt dışında, 3 milyar 933 milyon TL'sinin ise yurt içinde yapıldığı görüldü. Geçen yıl Ramazan Bayramında yapılan kartlı ödemelerin 179 milyon TL'si yurt dışında, 3 milyar 457 milyon TL'si ise yurt içinde gerçekleştirildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
BkmArife GünüRamazan BayramıKartlı ödeme
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