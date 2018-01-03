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Arıcılara 60 milyon liralık destek

Ordu Arıcılar Birliği Başkanı Çiftçi, Türkiye genelinde yaklaşık 47 bin üreticiye 60 milyon lira destekleme ödemesi yapılacağını söyledi.

Arıcılara 60 milyon liralık destek

Ordu Arıcılar Birliği Başkanı Çiftçi, Türkiye genelinde yaklaşık 47 bin üreticiye 60 milyon lira destekleme ödemesi yapılacağını söyledi.

03 Ocak 2018 Çarşamba 16:34
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Arıcılara 60 milyon liralık destek

ORDU

Ordu Arıcılar Birliği Başkanı Akın Çiftçi, birlik binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, arıcılara ilk defa 2003 yılında "ana arı" adı altında yapılan destekleme ödemesinin 2008 yılından sonra kovan başı verilen destekle devam ettiğini, bu tarihten itibaren arıcılara kovan başına 10 lira verildiğini belirtti.

Türkiye genelinde yaklaşık 47 bin üreticiye 60 milyon lira destekleme ödemesi yapılacağına işaret eden Çiftçi, "Bu para arıcılarımız için son derece önemli. Ocak ayının son haftası ya da şubat ayının ilk haftasında yapılacak bu ödemeyle üreticilerimiz arılarının bakımlarını gerçekleştirebilecek ve genel ihtiyaçlarını karşılayabilecek." dedi.

Çiftçi, arıcıların destekleme parasının çoğunu kovan bakımında kullanacağını kaydederek, "Önümüz ilkbahar. Dolayısıyla arıların da ilkbahar bakımları geliyor. Arıcılarımız arılarının daha fazla beslenmesi için şeker alacak. Kırılan ve bozulan kovanlarını değiştirecek. Bunun için arıcılara bu para ilaç gibi gelecek." diye konuştu.

Çiftçi, ilgili bakanlığın çalışması sonucu bu yıl ana arıya destekleme ödemesi yapılacağını da ifade ederek, üreticilerin ana arı başına 15 lira alacağını, bunun da arıcılar adına son derece önemli olduğunu söyledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
ArıcılarDestekOrdu Arıcılar Birliği Başkanı
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