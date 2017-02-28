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Arar Petrol 5 petrol arama ruhsatı için başvurdu

Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama AŞ, farklı paftalardaki sahalar için 5 petrol arama ruhsat başvurusu yaptı.

Arar Petrol 5 petrol arama ruhsatı için başvurdu

Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama AŞ, farklı paftalardaki sahalar için 5 petrol arama ruhsat başvurusu yaptı.

28 Şubat 2017 Salı 09:21
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Arar Petrol 5 petrol arama ruhsatı için başvurdu

Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama AŞ, farklı paftalarda bulunan sahalar için 5 petrol arama ruhsat başvurusunda bulundu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin duyurusu, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama AŞ, farklı paftalarda bulunan sahalar için 5 petrol arama ruhsat başvurusu yaptı.

Bu arada, Turkish Petroleum International Company Ltd'nin Gaziantep ve Kilis illerinde sahip olduğu bir adet petrol arama ruhsatının müddeti, 2 Şubat'ta sona erdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Arar PetrolGaz Arama Üretim Pazarlama AŞPetrol Arama Ruhsat Başvurusu
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