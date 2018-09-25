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Aramco petrol ticaretini yüzde 50 artırmayı hedefliyor

Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco, 2020 yılına kadar petrol ticaretini yaklaşık yüzde 50 artırmayı öngörüyor.

Aramco petrol ticaretini yüzde 50 artırmayı hedefliyor

Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco, 2020 yılına kadar petrol ticaretini yaklaşık yüzde 50 artırmayı öngörüyor.

25 Eylül 2018 Salı 10:20
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Aramco petrol ticaretini yüzde 50 artırmayı hedefliyor

Saudi Aramco İcra Direktörü İbrahim Ebu Ayneyn yaptığı açıklamada, şirketin petrol üretiminin, 2020'ye kadar 6 milyon varile ulaşmasını öngördüklerini belirtti.

Ebu Ayneyn, Saudi Aramco'nun, Singapur'da bulunan ofisi aracılığıyla gelecek dönemde sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ticaret kapasitesini de geliştirmek istediğini ifade etti.

Suudi Arabistan'ın "2030 Vizyonu" kapsamında, yaklaşık 2 trilyon dolarlık piyasa değeriyle dünyanın en büyük petrol şirketi konumunda bulunan "Saudi Aramco"nun yüzde 5'inin özelleştirilerek 100 milyar dolar gelir elde edilmesi hedefleniyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Saudi AramcoPetrol üretimi
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