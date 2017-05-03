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Araçlarda CNG kullanımını yaygınlaştıracak yönetmelik hazır

Alternatif bir yakıt olarak araçlarda kullanılan sıkıştırılmış doğalgazın, iletim hattına uzak istasyonlara karayoluyla taşınarak satışına imkan sağlayacak yönetmelik değişikliği tamamlandı.

Araçlarda CNG kullanımını yaygınlaştıracak yönetmelik hazır

Alternatif bir yakıt olarak araçlarda kullanılan sıkıştırılmış doğalgazın, iletim hattına uzak istasyonlara karayoluyla taşınarak satışına imkan sağlayacak yönetmelik değişikliği tamamlandı.

03 Mayıs 2017 Çarşamba 12:22
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Araçlarda CNG kullanımını yaygınlaştıracak yönetmelik hazır

Araçlarda benzinmotorin ve LPG'ye alternatif yakıt olarak kullanılan sıkıştırılmış doğalgazın (CNG), doğalgaz iletim hattına uzak istasyonlara karayoluyla taşınarak satılmasını sağlayacak mevzuat çalışmaları bitirildi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) alınan bilgiye göre, CNG'nin araçlarda kullanımının yaygınlaşmasını sağlayacak "Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliği Değişikliği" tamamlandı.

Değişikliğin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından CNG lisansı sahibi şirketler, mevcut şartlarda doğalgaz iletim şebekesi üzerinden temin edilen CNG'yi şebekeye uzak istasyonlara da gönderebilecek. Büyük tüpler içinde karayolu üzerinden taşınacak CNG, gerekli mevzuat hükümlerini yerine getiren akaryakıt istasyonlarında alternatif bir yakıt olarak satışa sunulacak.

Mevcut CNG (satış) lisansına konu tesislerin sahipleri, lisanslarını CNG (otogaz) lisansına dönüştürmek isterlerse, lisans tarihi ve süresinde herhangi bir değişiklik yapılmadan ve bedel alınmadan bu dönüşüm sağlanacak.

Mevcut uygulamada CNG’nin araçlara ikmali CNG (satış) lisansı kapsamında yapılabiliyordu ve bu durum karayolu üzerinde bulunan tesislere iletim veya dağıtım şebekesi vasıtasıyla doğalgaz teminini zorunlu kılıyordu.

EPDK’nın yaptığı değişiklik, ana istasyonda sıkıştırılan CNG’nin basınçlı kaplarda taşınarak tali istasyonlarda araçlara satışına imkan veriyor.

Düzenleme yürürlüğe girdiğinde, araçlara yapılacak ikmal dışında CNG dolumu yapılmasına güvenlik gerekçesiyle izin verilmeyecek.

Çevreci bir yakıt türü olan CNG'nin kullanımının artmasıyla doğalgaz kullanımının yaygınlaşması ve karayolundaki araçlardan kaynaklanan emisyonların da azaltılması hedefleniyor.

Doğalgaz pazarı yüzde 50 büyüyebilir

Türkiye'de CNG kullanımına uygun araçların tamamının bu yakıtı kullanması halinde, ülkedeki doğalgaz pazarının yaklaşık yüzde 50 büyüyebileceği tahmin ediliyor.

Diğer akaryakıt türlerine göre hem daha ekonomik ve hem de daha temiz olan CNG'nin, motor ömrünü uzatması ve LPG'ye göre patlama tehlikesinin daha düşük olması nedeniyle sürücüler tarafından daha fazla tercih edilmesi bekleniyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
BenzinMotorinLPGCNGDoğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliği Değişikliği
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