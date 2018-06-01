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Araç giydirme firmalarının '24 Haziran' mesaisi

Endüstriyel reklam firmaları, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri dolayısıyla siyasi partiler ile milletvekili adaylarından gelen araç giydirme, kaplama taleplerine yetişmeye çalışıyor.

Araç giydirme firmalarının '24 Haziran' mesaisi

Endüstriyel reklam firmaları, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri dolayısıyla siyasi partiler ile milletvekili adaylarından gelen araç giydirme, kaplama taleplerine yetişmeye çalışıyor.

01 Haziran 2018 Cuma 13:40
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Araç giydirme firmalarının '24 Haziran' mesaisi

Endüstriyel reklam firmaları, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri nedeniyle siyasi partiler ile milletvekili adaylarının araç giydirme ve kaplama taleplerine yetişmek için yoğun mesai harcıyor.

Araçlara göre grafikte işin teknik altyapısını ve tasarımlarını hazırlayan, dijital baskının ardından ilgili yüzeye yapıştırarak giydirme, kaplama uygulamalarını yapan firmalar, aşırı yoğunluk nedeniyle çalışma sürelerini uzattı.

Uludağ Endüstriyel Reklam AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Seyfi Söylev,  yaptığı açıklamada, dijital baskı ve araç kaplamanın, Türkiye'de 1995 yılında başladığını belirtti.

Söylev, Bursa'da da 2000'li yıllardan sonra reklam atölyelerinin oluşmaya başladığını dile getirerek, ''Araç kaplamaları reklam mecralarının önemli bir ayağını teşkil ediyor. Diğer birimlere göre tüketicinin herhangi bir bedel ödemeden ulaştığı, geniş kitlelerce hatırlanma oranının yüksek olduğu bir mecradır. Bu nedenle de uzun yıllardır faaliyetlerimiz bu anlamda devam ediyor.'' diye konuştu.

''3 günde AK Parti ve MHP'nin 100'ün üzerinde aracını kapladık''

Yaptıkları işte kendilerine çok güvendiklerini belirten Söylev, şöyle devam etti:

''Bütün planlamalarımızı, personel kapasitemizi ayarladığımız ve sarf malzemelerimizi önceden stokladığımız için herhangi bir sorun yaşamadık. Şu ana kadar günde yaklaşık 40 araç kapladık. Aslında erken seçim kararı biraz ani ve süre kısıtlı olduğu için biz de biraz hazırlıksız yakalandık. Biz daha çok 2019'un Mart'ına kendimizi hazırlamıştık. Bu şekilde olunca biraz hızlı refleks gösterdik, bu sayede sorun yaşamadık. 3 gün içinde AK Parti ve MHP'nin 100'ün üzerinde aracını kapladık. Yorulmamıza rağmen işimizi tam olarak yerine getirdiğimiz için çok mutluyuz.'' 

Orhan Seyfi Söylev, araç kaplama işlemlerinin yanı sıra milletvekili adaylarının seçim büro hazırlıklarını ve parti liderlerinin miting yapacakları alanların süsleme çalışmalarını da yaptıklarını belirtti. 

AA

Anahtar Kelimeler:
MHPUludağ Endüstriyel Reklam AŞ Yönetim KuruluOrhan Seyfi Söylev24 Haziran27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri
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