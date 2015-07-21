Antalya'da turizmciler çifte bayram yaptı

ANTALYA - Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı'nın turizm açısından beklendiği gibi hareketli geçtiğini söyledi.



Bu hareketliliğin turizmcileri sevindirdiğine işaret eden Ayık, "Tesislerimizdeki doluluk oranı arzu edilen seviyelere ulaştı. Temennimiz, bu hareketliliğin eylül ortasına kadar devam etmesi" dedi.



Başkan Ayık, hareketliliğin okulların açıldığı döneme kadar devam etmesini beklediklerini kaydetti.



Rus turist konusunda krizin devam ettiğini ancak farklı ülkelerden Türkiye'ye gelen turistlerde artış olduğunu anlatan Ayık, "Özellikle Almanya'dan ilk 6 aylık dönemde artış vardı ve devam ediyor. Rusya'da azalma var. İç pazar ise hareketlendi" diye konuştu.



Ayık, turizmdeki hareketlenmede iç pazarın etkin rol oynadığını belirtti.



İnsanların yaz ayları dolayısıyla sahillere akın ettiğini ancak iç kesimlerdeki otellerde de bir hareketlilik yaşandığını söyleyen TÜROFED Başkanı Ayık, "İnsanlar zevklerine, yaşam tarzlarına göre tatillerini geçiriyorlar. Kıyıda tatil yapanlar yoğunluktaydı ancak yaylalarda, kaplıcalarda da tatilini geçiren çok insan oldu" dedi.



Turizm sektöründe geçen seneyle kıyasla turist sayısında bir miktar kayıplar yaşanacağını ve bunun minimum düzeyde kalmasını arzuladıklarını dile getiren Osman Ayık, "Sayısal anlamda kayıplar minimum düzeyde olacaktır ancak gelir anlamında ciddi kayıp söz konusu" diye konuştu.



Havalimanında uçak hareketliliği rekoru



Cumartesi günü bin 12 uçakla 169 bin yolcunun uçuş yaptığını söyleyen Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Antalya Başmüdürü Osman Serdar, "Yolcu sayısı olarak değil, uçak sayısı açısından tüm zamanların rekoru kırıldı. Bir günlük trafikte uçak sayısı geçen yıl bin 10'du. Cumartesi günü bin 12 uçak iniş ve kalkış yaptı" diye konuştu.

