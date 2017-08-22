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Antalya'dan 46 ülkeye domates ihracatı yapılıyor

Yılın 7,5 ayında 46 ülkeye domates ihracatı yapılan Antalya'dan bu yıl ilk kez İtalya, Dubai, Belçika ve Katar'a domates gönderildi. Domates ihracatı 1 Ocak-14 Ağustos 2017 tarihleri arasında 88,3 milyon dolar gerçekleşti.

Antalya'dan 46 ülkeye domates ihracatı yapılıyor

Yılın 7,5 ayında 46 ülkeye domates ihracatı yapılan Antalya'dan bu yıl ilk kez İtalya, Dubai, Belçika ve Katar'a domates gönderildi. Domates ihracatı 1 Ocak-14 Ağustos 2017 tarihleri arasında 88,3 milyon dolar gerçekleşti.

22 Ağustos 2017 Salı 12:00
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Antalya'dan 46 ülkeye domates ihracatı yapılıyor

Türkiye'nin en önemli domates üretim merkezi Antalya'dan yılın 7,5 ayında 46 ülkeye 88,3 milyon dolarlık domates ihracatı gerçekleştirildi.

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) verilerinden yapılan hesaplamaya göre, 1 Ocak-14 Ağustos 2017 tarihleri arasında Antalya'dan 88 milyon 304 bin 612 dolarlık domates ihracatı gerçekleşti. Antalya'dan gerçekleşen domates ihracatında geçen yılın aynı dönemine göre rakamsal olarak yüzde 26,2 artış kaydedildi. 2016 yılının aynı döneminde bölgeden 69 milyon 944 bin 918 dolarlık domates ihracatı yapılmıştı.

7,5 ayda Antalya'dan 46 ülkeye domates ihracatı gerçekleştirilirken, en fazla ihracat 20,3 milyon dolar ile Beyaz Rusya'ya yapıldı. Bu ülkeye yapılan ihracatta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36,7 artış kaydedildi.

En fazla domates ihracatı gerçekleşen ikinci ülke Romanya oldu. Romanya'ya geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 61,3 artışla 18,9 milyon dolarlık domates ihracatı yapıldı.

Listenin üçüncü sırasında Bulgaristan yer aldı. Bulgaristan'a 9,5 milyon dolar tutarında domates ihraç edildi ve ihracat yüzde 37,4 oranında arttı. Domates ihracatı gerçekleştirilen ülkeler arasında Almanya dikkati çekti. Geçen yılın 7,5 ayında 1,4 milyon dolarlık ihracat yapılan Almanya'ya bu yılın aynı döneminde 4,4 milyon dolarlık domates ihraç edildi. Bu ülkeye gerçekleşen ihracat yüzde 216,7 arttı.

Makedonya, Litvanya ve Hollanda'ya yapılan domates ihracatı da geçen yılın aynı dönemine kıyasla 1 milyon doları aştı. Makedonya'ya gerçekleşen ihracat 463 bin dolardan yüzde 312 artışla 1,9 milyon dolara, Litvanya'ya gerçekleşen ihracat 498 bin dolardan yüzde 220 artışla 1,5 milyon dolara, Hollanda'ya gerçekleşen ihracat da 320 bin dolardan yüzde 380 artışla 1,5 milyon dolara yükseldi.

Öte yandan bu yıl ilk kez Antalya'dan İtalya, Dubai, Belçika ve Katar'a domates gönderildi.

BAİB Başkanı Satıcı

BAİB Başkanı Mustafa Satıcı, bölgeden gerçekleşen domates ihracatını daha da artırmayı hedeflediklerini belirterek, "Domates ihracatı rakamlarımızın çok daha yukarılarda olması gerektiğine inanıyoruz. Bunun için yurt dışında düzenlenen uluslararası tarım ve gıda fuarlarına katılımlar gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
AntalyaDomatesDomates Ihracatı
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