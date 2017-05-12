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'Anneler Günü' çiçek satışlarını patlattı

Kesme çiçek üretiminin önemli merkezlerinden Yalova'da, Anneler Günü dolayısıyla çiçek mezatlarında hareketlilik yaşanıyor.

'Anneler Günü' çiçek satışlarını patlattı

Kesme çiçek üretiminin önemli merkezlerinden Yalova'da, Anneler Günü dolayısıyla çiçek mezatlarında hareketlilik yaşanıyor.

12 Mayıs 2017 Cuma 13:39
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'Anneler Günü' çiçek satışlarını patlattı

Flora Çiçekçilik Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Yalova Şube Müdürü İsmail Demir, yaptığı açıklamada, 1943 yılından beri faaliyet gösteren kuruluşun, Türkiye genelinde 18 şubesi olduğunu belirtti.

Demir, burada çiçeklerin açık artırma usulüyle mezatta satışa sunulduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Geniş nakliye ağımızla Türkiye'nin her yerine çiçek sevk ediyoruz. Anneler Günü nedeniyle mezatlarda hareketlilik başladı. Şu anda bayağı yoğunuz. Annelerimiz en değerli varlıklar. Sevgililer Günü'nden bile yoğun. En yoğun sezonu yaşıyoruz. Satışlarımız beklenenin üzerinde. 'Türkiye genelinde satışlar yüzde 300 arttı' diyebilirim. Bundan önce 100 koli satıyorsak şimdi 300-400 koli satış oluyor. Bütün şubelerde aynı."

En çok gül tercih ediliyor

Anneler Günü'nde en çok ilgi gören çiçeğin kırmızı gül olduğuna dikkati çeken Demir, şöyle devam etti:

"Diğer tür çiçeklerin de satışları artıyor. Buket yapıldığı için karışık çiçek yapılıyor. Şebboy, gerbera gibi çiçeklere ilgi kat kat artıyor. Açık artırma usulü olduğu için talep ne kadar artarsa fiyat o kadar artıyor. Talep ne kadar azsa fiyat düşüyor. Özel günlerde çiçek fiyatlarında dev bir fark olmuyor. Bu sene fiyatta aşırı artış olmadı. Geçen yıllarda daha fazla artış vardı ama bu yıl da miktar satışımız fazla. Mesela önceki yıllarda gülün fiyatı bayağı yukarılara çıkmıştı. Şimdi bir şey söylemek için biraz erken. Birkaç mezatımız daha olacak. O zaman fiyatları göreceğiz."

"Şu anda Yalova'da üretim patlaması var"

Demir, en çok tercih edilen gülün önemli kısmının Yalovalı üreticiler tarafından karşılandığını belirterek, şunları dile getirdi:

"Yalovalı üreticilerden aldığımız çiçekler sezonuna göre değişiyor. Şu anda gördüklerinizin çoğu Yalova, İzmir, Antalya'dan geliyor. Yalova'dan şu anda gerbara, şebboy, gül var. Yalova'da gülün zamanı. Bundan birkaç ay önce Sevgililer Günü'nde yine gül revaçtaydı ama Yalova'dan değil, Adana, Mersin, İzmir'den geliyordu. Şimdi tam tersi Yalova'dan geliyor. İzmir'den de geliyor ama en fazla Yalova'dan. Şu anda Yalova'da üretim patlaması var."

AA

Anahtar Kelimeler:
Çiçekçiçek SatışlarıAnneler Günü
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