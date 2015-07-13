'Anlaşma kısa vadeli riskleri azaltır'

İSTANBUL - IHS Global Insight Kıdemli Ekonomisti Diego Iscaro, Avro Bölgesi liderleri ile Yunanistan arasında yapılan anlaşmanın ülkenin sadece kısa vadeli risklerini azaltabileceğini belirterek, endişelerin hala devam ettiğini ifade etti.



Konuya ilişikin olarak AA muhabirinin sorularını cevaplayan Iscaro, Yunanistan'ın hala zor bir durum içerisinde bulunduğunu aktardı. Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın anlaşma konusunda partisini ikna etmesinin zor olacağını dile getiren Iscaro, anlaşma paketinin diğer parlemento üyeleri tarafından kabul edilebileceğini ancak bunun da garanti olmadığını vurguladı.



Iscaro, anlaşmada belirlenecek uygulamaların Yunanistanı aşırı derecede zorlayabileceğini kaydetti. Yunanistan'ın 50 milyar avroluk özelleştirme fonu oluşturmasının ülkeye ağır gelebileceğini anlatan Iscaro, Atina'nın bu fonu oluşturamayabileceğini söyledi.



Iscaro, Avro Bölgesi liderleri ile Yunanistan arasında yapılan anlaşmanın ülkenin sadece kısa vadeli risklerini azaltacağını belirterek, endişelerin hala devam ettiğini ifade etti. Anlaşmanın ülkedeki bankacılık sektörünü biraz rahatlatabileceğini aktaran Iscaro, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB), Acil Likidite Desteği'ndeki (ELA) sınırı kaldırabileceği ve bankaların açılabileceği öngörüsünde bulundu.



Iscaro, Yunan bankalarında belli bir süre sermaye kontrollerinin devam etmesi gerektiğini dile getirdi.



"Anlaşma sonrası süreç Yunanistan için zor olacak ancak Grexit bu durumdan daha zor olurdu"



UniCredit Avro Bölgesi Başekonomisti Marco Valli ise "Anlaşma sonrası süreç Yunanistan için zor olacak ancak Yunanistan'ın Avro Birliği’nden çıkması (Grexit) bu durumdan daha zor olurdu" ifadelerini kullandı. Uzun sürecek bir belirsizlik dönemine girildiğini vurgulayan Valli, Grexit riskinin belli bir süre daha devam edebileceğini kaydetti.



Valli, Yunanistan'ın sosyal dokusunun gergin bir yapıda olduğunu bu sebepten dolayı anlaşmanın uygulanmasının riskler içerebileceğini ifade etti.



Işık FX Araştırma Uzmanı Gizem Nalbantlı da yeni kurtarma programının kısa vadede Yunanistan’ı finanse edecek olsa da borç yükünün azaltılması gerektiğini belirterek, borç yükünün azaltılmaması durumunda ülkenin tekrar aynı duruma dönebileceğini kaydetti.



ECB'nin kapalı olan ve sermaye kontrolleri ile karşı karşıya kalan bankaların destekçisi konumunda olduğunu dile getiren Nalbantlı, reformların çarşamba gününe kadar Yunanistan parlementosundan geçmesi sonrasında ELA'nın bir miktar artırılabileceğini söyledi.



Avro Bölgesi liderleri Yunanistan için anlaştı



Avro Bölgesi liderlerinin 17 saate yakın süren zirvesinde Yunanistan, iflastan kurtulmak ve avroda kalabilmek için ağır şartları kabul etmek zorunda kaldı.



Üç yıl süreli 82-86 milyar avroluk üçüncü kurtarma paketi karşılığında Atina'nın kabul ettiği koşullardan öne çıkanlar şöyle:



"Yunanistan'da kemer sıkma önlemleri ağırlaşarak devam edecek. KDV artırımı dahil vergi düzenlemeleri, çalışma piyasası reformu ve emeklilik reformu gerçekleştirilecek. Yunanistan otomatik bütçe kesintilerini öngören mali kurala geçecek ve istatistik kurumunun bağımsızlığını güçlendirecek"



Kamunun en değerli aktiflerinin transfer edilmesiyle Atina'da 50 milyar avroluk bir özelleştirme fonu oluşturulacak. Özelleştirmeler Troyka kurumlarının denetiminde yapılacak. Elde edilecek gelirin yarısı bankalara sermaye takviyesinde, bir çeyreği borç geri ödemesinde ve kalan çeyreği yatırımlarda kullanılacak.



