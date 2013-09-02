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Ankara’da okul servis ücretleri arttı

Ankara'da 2013-2014 eğitim yılı için okul servis ücretlerine yaklaşık yüzde 9 zam yapıldı

Ankara’da okul servis ücretleri arttı

Ankara'da 2013-2014 eğitim yılı için okul servis ücretlerine yaklaşık yüzde 9 zam yapıldı

02 Eylül 2013 Pazartesi 14:47
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Ankara’da okul servis ücretleri arttı

ANKARA – Ankara Servis Aracı İşletmecileri Odası Başkanı Tuncay Elmadağlı, okul servisleri ücretlerinin yaklaşık yüzde 9 artırıldığını açıkladı.

Elmadağlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ankara'da 2013-2014 eğitim-öğretim yılında okul servisleri için uygulanacak ücretlerin belli olduğunu söyledi.

Okul servis ücretlerinde yaklaşık yüzde 9 artış yapıldığını ifade eden Elmadağlı, bin 44 lira olan 0-3 kilometre arası ücretinin, bu yıl bin 138 liraya çıkarıldığını belirtti.

Elmadağlı, şöyle konuştu:

"2012-2013 eğitim-öğretim döneminde, bin 116 lira olan 3-6 kilometre arası ücreti, bu yıl bin 215 liraya, 6-10 kilometre arası bin 413 liradan bin 540 liraya, 10-15 kilometre arası ücreti de bin 638 liradan bin 785 liraya yükseltildi."

Elmadağlı, 15 kilometreyi aşan her kilometreye ise yıllık bazda yüzde 10 zam yapıldığını ve ücretin 30'dan 33 liraya çıkarıldığını kaydetti.

AA

Son Güncelleme: 02.09.2013 14:47
Anahtar Kelimeler:
Servis
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