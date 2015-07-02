Ankara-Stockholm seferleri başladı

ANKARA - TAV Havalimanları Holding'ten yapılan açıklamaya göre, Esenboğa Havalimanı’na bugün saat 10.15’te Boeing 737-8 tipi yolcu uçağından inen 127 yolcu ve kabin ekibi, TAV Esenboğa yetkilileri tarafından çiçeklerle karşılandı.



TAV Esenboğa Genel Müdürü Nuray Demirer, Esenboğa Havalimanı’ndan yurt içinde 36 ve yurt dışında 12 ülkede 23 destinasyona direkt uçuşlarla bağlanıldığını belirterek, SAS Havayolları’nın haziran ayında başlayan Esenboğa-Kopenhag seferlerinin ardından, bugün Türkiye ve İsveç’in başkentlerini birbirine bağlayan seferlerin gerçekleştirilmesinden memnuniyet duyduklarını ifade etti.



Demirer, uçuş ağına yeni destinasyonlar ekleyerek yolculara direkt uçuş rahatlığını sunmaya devam edeceklerini kaydetti.



SAS Havayolları, Esenboğa Havalimanı’ndan sezon boyunca Stockholm’e her hafta perşembe günü karşılıklı direkt uçuş gerçekleştirecek.



Ankara Esenboğa Havalimanı 2014 yılında 11 milyondan fazla yolcuya hizmet sunarken, 82 bin 239 uçuşa da ev sahipliği yaptı.

