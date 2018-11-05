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Anka Endonezya yolcusu

Türk mühendislerince tasarlanarak üretilen İHA Anka'nın birebir benzetimli maketi, Endonezya'da 7 Kasım'da başlayacak Indo Defence Fuarı'nda sergilenecek.

Anka Endonezya yolcusu

Türk mühendislerince tasarlanarak üretilen İHA Anka'nın birebir benzetimli maketi, Endonezya'da 7 Kasım'da başlayacak Indo Defence Fuarı'nda sergilenecek.

05 Kasım 2018 Pazartesi 11:43
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Anka Endonezya yolcusu

ANKARA 

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Endonezya'da 7 Kasım'da başlayacak Indo Defence Fuarı'nda boy gösterecek.

TUSAŞ'tan yapılan açıklamaya göre şirket, Endonezya'nın başkenti Cakarta'da 7-10 Kasım'da düzenlenecek Indo Defence Fuarı'na katılacak.

Daha önce Endonezya'da görüşmeler yapan TUSAŞ, bu kez Türk mühendislerince tasarlanarak üretilen insansız hava aracı (İHA) Anka'nın birebir benzetimli maketini fuarda sergileyecek. Fuar vesilesiyle bölgede başlattığı faaliyetlerini pekiştiren adımlar atacak olan şirket, Tayland, Tayvan, Filipinler, Brunei, Singapur ve Malezya'yı da içine alan bölgedeki iddiasını somutlaştıracak.

Bu yıl Anka başta olmak üzere tüm ürünleri kapsayacak nitelikte Türkiye-Endonezya İş Birliği Günleri düzenleyen TUSAŞ, bu ülkeyi ihtiyaç duyduğu uydu kontrollü, orta irtifa uzun havada kalışlı Anka ile buluşturmak istiyor. Şirket, bölge ülkeleri ve Endonezya'da, üniversiteler de dahil olmak üzere savunma ve havacılık alanındaki ikili iş birliklerini kuvvetlendirmeyi hedefliyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
ANKAEndonezya
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