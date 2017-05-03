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AnadoluJet'in Sabiha Gökçen-Erzincan hattında kampanya

Yolcular, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı ile Erzincan hattında, hazirandan itibaren 39,99 liradan başlayan kampanyalı fiyatlarla haftanın her günü uçabilecek.

AnadoluJet'in Sabiha Gökçen-Erzincan hattında kampanya

Yolcular, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı ile Erzincan hattında, hazirandan itibaren 39,99 liradan başlayan kampanyalı fiyatlarla haftanın her günü uçabilecek.

03 Mayıs 2017 Çarşamba 10:26
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AnadoluJet'in Sabiha Gökçen-Erzincan hattında kampanya

İSTANBUL

AnadoluJet yolcuları, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı ile Erzincan hattında hazirandan itibaren 39,99 liradan başlayan kampanyalı fiyatlarla haftanın her günü seyahat edebilecek.

AnadoluJet'ten yapılan açıklamaya göre, Sabiha Gökçen-Erzincan hattı özel bir kampanya ile açılacak. AnadoluJet, 19 Haziran'dan itibaren başlayacak uçuşlar için 39,99 liradan başlayan kampanyalı biletleri satışa sundu.

Orijinal bilet kuralları geçerli olan kampanya tüm satış kanallarına açık olacak. Yolcular, yeni uçuş noktaları ve AnadoluJet kampanyaları hakkındaki ayrıntılı bilgiye "444 25 38" numaralı çağrı merkezinden ya da "anadolujet.com" adresinden ulaşabilecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
AnadoluJetSabiha GökçenErzincan
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