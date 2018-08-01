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Amerikalı ekonomistlerin Fed beklentileri

ABD Merkez Bankasının Başkan Donald Trump'ın eleştirilerinden sonraki ilk toplantısında faiz artırması beklenmiyor.

Amerikalı ekonomistlerin Fed beklentileri

ABD Merkez Bankasının Başkan Donald Trump'ın eleştirilerinden sonraki ilk toplantısında faiz artırması beklenmiyor.

01 Ağustos 2018 Çarşamba 11:40
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Amerikalı ekonomistlerin Fed beklentileri

ABD Merkez Bankasının (Fed) Başkan Donald Trump'ın eleştirilerinden sonraki ilk toplantısında faiz artırması beklenmiyor.

Amerikalı ekonomistler, Fed'in TSİ bu akşam sona erecek Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısına ilişkin beklentilerini AA muhabiriyle paylaştı.

High Frequency Eonomics'in Başekonomisti Jim O'Sullivan, FOMC'nin politika faizini yüzde 1,75-2,00 aralığında sabit tutarken, eylül toplantısına yönelik faiz beklentilerini yükselteceği öngörüsünde bulundu.

Öte yandan, toplantının karar metninde piyasalarda kısmen "güvercin" olarak nitelendirilebilecek bir değişikliğin yapılabileceğine işaret eden OSullivan, şunları kaydetti:

"Fed Başkanı Jerome Powell, Kongre'ye 17 Temmuz'da verdiği para politikası sunumunda kademeli sıkılaşmaya 'şimdilik' eklemesini yaparak faiz artırım sinyallerini zayıflattı. Bu ekleme aslında şahin ya da güvercin olmaktan ziyade sözel yönlendirmenin azaltılacağı açıklamasıyla uyumluydu. Bu nedenle, önceki toplantı metinlerinde yer alan 'kademeli sıkılaştırma' cümlesine şimdilik ibaresinin veya benzerinin eklenebileceğini düşünüyorum."

FOMC'nin haziran toplantısının ardından yayımladığı metinde, “Komite, federal fonlama oranında kademeli ek artırımlar yapılmasının, ekonomideki sürdürülebilir büyüme, güçlü iş gücü piyasası şartları ve yüzde 2 simetrik enflasyon hedefiyle uyumlu olduğunu öngörüyor” ifadeleri kullanılmıştı.

Metinde, başka bir değişiklik beklemediğini belirten Jim O'Sullivan, para politikasının genişlemeci ve risklerin dengeli olarak tanımlanmaya devam edeceği beklentisini dile getirdi. 

“Şimdilik ibaresinin karar metnine gireceğini düşünmüyorum”

Moody’s Analytics Direktörü Ryan Sweet ise FOMC’nin faizleri sabit tutacağı toplantının karar metninde kayda değer bir değişikliğe gitmeyeceği öngörüsünde bulundu.

Sweet, kademeli sıkılaştırmaya ilişkin ifadelere şimdilik sınırlamasının getirilmeyeceğini belirterek, “Kademeli ibaresi, Fed’in iletişiminin temeli oldu. Powell’ın kademeli sıkılaştırmaya şimdilik kelimesini eklemesi, Fed’e ekonomi beklenenden daha iyi ya da daha kötü giderse planlarını yeniden ayarlama kapısını açtı. Buna karşın, Fed’in ‘şimdilik’ ibaresini ağustos toplantısının karar metnine ekleyeceğini sanmıyorum” diye konuştu.

Toplantının karar metninde yükselen ticaret gerilimlerinden kaynaklanan belirsizliğe atıfta bulunmasının düşük bir olasılık olduğunu düşünen Sweet, enflasyona yönelik değerlendirmede ise gelen veriler ışığında kozmetik bir değişiklik yapılabileceğini belirtti. 

“Belirsizlik ve tepkilere rağmen iki faiz artışı sinyali bekliyoruz”

Capital Economics'in ABD ekonomisti Andrew Hunter da Fed'in faiz artırımı için eylül toplantısını bekleyeceği beklentisini paylaştı.

Hunter, "Fed'in bu hafta para politikasında değişiklik yapması olası görünmüyor ancak toplantı metninin ticaret politikasına yönelik belirsizlik ve Trump'tan gelen tepkilere rağmen bu yıl iki kere daha faiz artırılacağı sinyalini vermesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Fed'in kademeli faiz artırımlarını durdurması için gerekli şartların oldukça uzakta olduğunu düşünen Hunter, enflasyon yukarı yönlü hareket ettiği sürece faiz artışlarına devam edeceği öngörüsünde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın yaptığı yorumların Fed'in bağımsızlığının tehdit edilmesi şeklinde yorumlanmasına karşın para politikasını etkilemesinin olası olmadığını vurgulayan Hunter, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Fed Başkanı Powell’ın görevine 4 yıllığına atandığı ve Yönetim Kurulu’na 3 üyenin daha aday gösterildiği göz önüne alındığında, Trump’ın para politikasını etkilemesi zor görünüyor. Piyasalar da Trump’ın açıklamalarını görmezden gelmeyi çoktan öğrendi. Faiz artırım beklentilerinin son haftalarda artması da bunu gösteriyor.”

ABD Başkanı Trump, geçen hafta, Fed’in faiz artırmasını eleştirerek, “Bu konuda mutlu değilim ama ekonomi için neyin en iyi olduğunu düşünüyorlarsa onu yapmalarına izin veriyorum” diye konuşmuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Abd Merkez BankasıFedFederal Açık Piyasa Komitesi
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